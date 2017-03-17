Televizyonun seyrini değiştiren ve gelecekte TV teknolojisinin nasıl bir şeye dönüşeceğine dair her kullanıcının aklına fikir oluşturan Netflix’ten iki yeni özellik yolda.

Şimdi bir durup düşünelim, aylık belirli bir fatura tutarı ile aldığınız uydu hizmetleri ve içinde bulunan bir çok farklı kanal kaliteli yayın yapsalar da çoğu zaman isteğinizi karşılamamıştır. Ya da sevdiğiniz bir filmi ortasından yakalamaktan daha acı bir şey olamaz. İşte bu açıdan sadece sevdiğiniz/seve bileceğiniz yapımları izlemek adına Netflix yayıncılık dünyasına çok güzel bir öncülük etmiştir.

Ülkemizde de büyük bir hızla benzer platformlar çıkmakta ve yayıncılık ortaya koyulan işler anlamında gittikçe kaliteli bir noktaya gelmektedir. Netflix ise bu öncülüğünü iki yeni özelliği ile devam ettirmek istiyor.

,

Yapımlar izleyiciler tarafından artık yıldız ile değil ‘beğen-beğenme’ butonlarıyla değerlendirecek:

İnternetin gittikçe ulaşılabilir olmasıyla bu tarz platformların tüketici sayısı da hatırı sayılır derecede artıyor. Özellikle mobil kullanıcılar PC ve akıllı TV kullanıcılarından oldukça fazla. Ki mobil kısmına birazdan değineceğim. Hal böyle olunca izleyicilerin aslında en dürüst eleştirmen olduğu gerçeğinden yapımcılar bile kaçamıyor. Yıldız değerlendirme sistemi ile izleyicilere bu konuda bir ön fikir sağlayan Netflix, artık yoluna beğen-beğenme butonları ile devam edecek

Bu yeniliğin daha dürüst sonuçlar ortaya koyacağını söyleyen Netflix Ürün Müdürü Todd Yellin, yeni sistemde oy veren kullanıcıların yıldız sistemine göre çok daha fazla olduğunu belirtiyor. Bu durumun izlememiz içimn tavsiye edilen yapımlar köşesine de yanması çok normal. Çünkü daha fazla oy daha dürüst bir algoritma sonucu ortaya koyacaktır.

Mobil sürüm kullanıcılarına özel çifte optimizasyon geliyor:

Mobil sürüm kullanıcılarının diğer platformlara göre daha fazla olduğunu belirmiştik. An itibariyle çoğu akıllı telefon kullanıcısı hala yüksek veri hızlarına ulaşamadı. Bunun kullanılan operatör ile çok ilgisi yok. Cihazdan cihaza bulunduğunuz yerin coğrafi yapısına göre sayabileceğimiz onlarca faktör var. Bu durumdan kaynaklanan sorunları gidereceklerini belirten ekip, yakın zamanda kullanıcılara daha verimli bir seyir sunmayı vaadediyor.

Bir diğer adım ise Netflix orjinallerinin mobil kullanıcılara özel bölümler yayınlayacak olması. Evet çok akıllıca çünkü ufak bir ekranda izlenen çoğu geniş açılı sahnenin ayrıntıları gözden kaçıyor. Ekranda bit kadar insanların ifadelerini takip etmek oldukça zor oluyor. Bu konuya da elini atan ekip yapımlardaki bazı sahnelerin mobil sürümde daha anlaşılır izlemesini sağlayacak çekim açılarıyla özellikle Hindistan gibi Asya ülkelerindeki mobil kullanıcılarını memnun edecek.

Netflix’ten daha fazla haber için takipte kalın. Bu değişiklikler hakkındakki yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz. İyi seyirler :)