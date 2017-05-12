Netflix’e Türk Yapımı Dizi Geliyor!

Dün akşam yapılan açıklama ile Netflix, artık yayınları arasına Türk dizilerini de eklemeye başladığını duyurdu.

Türkiye pazarına giriş yaptığından beri birçok kişinin TV kültüründen uzaklaşmasına sebep olan Netflix’in en merak ettiğimiz konulardan bir tanesi de Türk yapımı dizilere yer verip vermeyecekleriydi. Geçtiğimiz eylül ayındaki lansmanda net bir açıklama yapılmamış olsa da bir açık kapı bırakılmıştı. Dün akşam yapılan açıklama ile Netflix orijinallerinde artık bir Türk yapımı da bulunacak.

Gelen ilk bilgiler diziyle değil, dizinin yapımı için anlaşma yapılan şirket hakkında geldi. Netflix, söz konusu dizi için Vatanım Sensin, Gecenin Kraliçesi gibi yapımlarla bilinen 03 Medya ile bir anlaşma sağladı.

Yalnız şunu belirtmekte fayda var: Netflix’te hali hazırda Türkçe diziler zaten yayınlanıyor. Hatta yabancı dizilerin büyük çoğunluğu, artık Türkçe dublaj destekli. Fakat yeni dizi, tıpkı Netflix orijinalleri gibi olacak. Yani hazır bir dizi yerine içinde Netflix’in de dahil olduğu bir yapımla karşılaşacağız.

Dizinin ne sezon, ne de bölüm sayısıyla ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Fakat tahminim, bu yılın sonuna kadar Netflix - 03 Medya ortak yapımını izleme şansına sahip olacağımız yönünde.