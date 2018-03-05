Netflix, yetişkin içeriklerini yaşı küçük insanlara kolaylıkla ulaştıran bir platform. Şirket bunun önüne geçebilmek adına, çocukların ebeveynlerine PIN’le koruma sistemi getiriyor.

Netflix, son dönemde dizi ve filmler için ayırdığı bütçesini fazlalaştırdı. Bu bütçenin çok yüksek rakamlara çıkmasıyla birlikte Netflix’e katılan insan sayısında da doğru orantılı bir artış var. İnsanların kalabalık olduğu yerlerde de normal olarak bazı topluluk kurallarının çalışması gerekiyor. Ülkemiz dahil tüm dünyada milyonlarca aboneye sahip Netflix, yalnızca yetişkin insanlar değil çocuklar ve gençler tarafından da kullanılıyor.

Henüz yetişkin olmayan insanlar için şiddet ve cinsellik içerikli dizi ve filmler de barındıran Netflix, bu içerikleri çocuklar için ayırıyor olsa da gerekli korumayı sağlayamıyor. Yeni yapılan açıklamaya göre Netflix, ebeveynlerin eline daha fazla güç vermeyi planlıyor. PIN kodu ile ebeveynlere yetişkin içeriklerini kilit altında tutma özelliği veren Netflix, bu adımla ebeveynlerin çocuklarını Netflix’e daha güvenli bir şekilde bırakmalarını sağlayacak.

Bunun dışında olgunluk derece sistemini değiştiren Netflix, bu sistemle çocuklara daha uygun olacak içerikleri sunmayı amaçlıyor. Netflix ve diğer benzeri şirketler, son zamanlarda ebeveynlere bu tarz yetkiler vermeye başladı. Kısa süre önce Apple’da daha fazla ebeveyn denetimi getirmeye başlamıştı. YouTube’da çıkan olayların ardından devasa video platformunda da daha dikkatli davranmaya başlanılan bu olay, Facebook cephesinde Messenger Kids uygulaması ile sağlandı.

Yakın tarihe baktığımızda dünyaca ünlü platformların kendi alanlarına göre ebeveyn desteği sunduğunu görmeye başladık. Bu desteklerin arkasında, internet kullanımının her geçen sene daha küçük yaş grupları tarafından kabul edilmesi yatıyor.