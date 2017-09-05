Galaxy Note 8, LG V30 ve Xperia XZ1'e Netflix HDR Geliyor!

Değeri her gün artan Netflix, artık mobil cihazlar için HDR içerik desteği vermeye başlıyor.

Akıllı telefonlarda televizyondan daha fazla görsel içerik tüketen insan sayısı giderek artıyor. Artık telefonlar 2K çözünürlüğe sahip ve yeni trend HDR olacak gibi duruyor. Fakat HDR ekranlar konusunda bir sorun var ki HDR içerik yok.

Netflix’ten çiçeği burnunda amiral gemileri Samsung Galaxy Note 8, LG V30 ve Sony Xperia XZ1 için HDR içerik müjdesi geldi. Şirket, bu üç amiral gemisi için HDR desteği sunacağını açıkladı.

LG V30 ve Galaxy Note 8 2K çözünürlükte ekranlara sahipler ve elbette ekranları HDR'ı destekliyor. Sony ise amiral gemisini Full HD çözünürlükte tanıttı ama kim demiş HDR için yüksek çözünürlük gerekiyor diye.

Netflix günümüzde YouTube’dan sonra mobil cihazlar için en fazla video içerik bulunduran platform durumunda. Bu nedenle yalnızca sıradan içerikler üretmekle kalmıyor, kendini en iyi olmak için geliştirmeye devam ediyor.