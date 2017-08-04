Netflix HDR Desteğini Sony Xperia XZ Premium'a da Sundu

Sony'nin 2017 yılı amiral gemilerinden Sony Xperia XZ Premium, Netflix üzerinden içerik izlemede 4K HDR desteği aldı.

Bu yılın en iyi telefonlarından biri sayılan Sony Xperia XZ Premium, rakiplerinden 4K HDR destekli ekranıyla rakiplerinden ayrışarak tam bir multimedya canavarı halinde karşımıza çıkıyor.

Kaliteli ekranlarda kaliteli içeriklere sahip olmadıktan sonra bu ayrıcalığın hiç bir anlamının olmadığının bilincinde olan firmalar, yavaş yavaş bu tür içeriklere destek sunmaya başlıyor. Amazon ve Netflix gibi en büyük sağlayıcılar uzun zamandır bu desteği televizyonlara sunuyor ancak mobil dünyaya da giren HDR standartları, firmaların kendilerini geliştirmelerine vesile oluyor.

Netflix'in HDR video sunduğu cihazların kısa listesine eklenen XZ Premium, UltraHD Premium yani HDR içeriklerin iki standardından birinde görüntüleri kabul edecek. Firmanın kısa HDR desteklediği telefonlar listesinde ise XZ Premium dışında sadece LG G6 bulunuyor. G6 için de farklı bir standart olan Dolby Vision ile destek sunan Netflix, bu cihazların kullanıcılarına multimedyanın tüm olanaklarını sunuyor. Yeri gelmişken söyleyelim; iki standart arasındaki fark sadece patentler. Görüntüde bir farklılık bulunmuyor.

Eğer LG G6 ya da Xperia XZ Premium sahibiyseniz bu içeriklere sahip olmak için Netflix'in Ultra HD, yani en pahalı aboneliğine ve 25 Mbps ve üzeri bir internet bağlantı hızına sahip olmanız gerekiyor. Tüm bunlara sahipseniz uygulamanın ayarlarından video kalitesini "Yüksek" yaptıktan sonra son teknolojinin ürünü derin siyahlar ve canlı renklerin tadını çıkarabilirsiniz.