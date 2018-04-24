Netflix, Hızlı ve Öfkeli Animasyon Dizisi Geliştiriyor!

DreamWorks Animations stüdyosu, Netflix üzerinde yayınlanması için Hızlı ve Öfkeli’ye ait bir animasyon dizisi üzerinde çalışıyor.

2018’de film bütçesini 8 milyar dolar civarına kadar yükselten Netflix, 100 milyondan fazla abonesiyle çevirimiçi yayıncılığın en güçlü firması olarak gösteriliyor. Elindeki bu sağlam izleyici kitlesini sürekli memnun edip yeni insanları da platforma kazandırmaya çalışan şirket, şimdi de DreamWorks ile ortak bir proje üzerinde çalışıyor. Hızlı ve Öfkeli’nin Netflix’e bir animasyon dizisi olarak geleceğini söyleyen şirket, Comcast Corp. altında Hızlı ve Öfkeli’ye ait bir animasyon dizisi geliştirdiğini açıkladı.

Hepimiz Shrek, Kung Fu Panda, Minions gibi animasyon filmlerini biliyoruz. En küçük yaştan en büyüğüne hitap eden bu filmler, bilgisayar teknolojisinin de gelişmesiyle her geçen sene daha kaliteli ve daha hızlı bir şekilde yapılabiliyor.

Gelir bakımından dünyanın en büyük yayın ve kablolu televizyon şirketi olan Comcast Corp.’un bünyesinde bulunan DreamWorks Animation tarafından geliştirilecek dizi, Netflix üzerinden yayınlanacak. Dizinin Netflix dışında belli TV kanallarında yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda net bir açıklama yok.

Daha çok küçük çocukları hedef alacak Hızlı ve Öfkeli dizisi, dünya hakimiyetine kadar gitmiş bir suç örgütüne karşı elit bir yarış ligine katılmaya çalışan Dom’un genç kuzeni Tony Toretto’ya odaklanıyor. Orijinal filmde gördüğümüz Dominic Toretto veya kaslı polisimiz Hobbs gibi karakterlerin olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor. Özellikle trafik kazasında hayatını kaybeden Paul Walker’ın canlandırdığı Brian O’Conner’ın animasyon filminde yer alıp almayacağı merak ediliyor. Hızlı ve Öfkeli, son yıllarda iyice büyüyen oyuncu kadrosu sayesinde 2019’da Hobbs / Shaw ortaklığında bir spin-off projesi çıkaracak. 2020 yılında ise Hızlı ve Öfkeli 9 filmi çıkış yapacak.