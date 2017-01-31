Yapımları ile Altın Küre ve SAG ödüllerine ambargo koyan Netflix, teknolojik aksesuar alanında da boş durmuyor.

Gelecekte Netflix'i zihninizle kontrol etmeniz mümkün olabilir. Söz konusu proje, bilim kurgu filmi gibi görünse de, şirket gerekli testlere başladı bile.

Netflix, 'Hack Day' etkinliklerinin bir parçası olarak ürün ekibinden, akıllarındaki çılgın projeleri eyleme geçirmesini istedi. Etkinlikten en çılgın projeyse MindFlix'ti. Mindflix, Netflix'te beynimizi kullanarak gezinmek ve onu kontrol etmek için bir yöntem.

Nasıl Çalışıyor?

EEG (Elektroensefalografi) dalgalarını tespit eden bir kafa bandı kullanarak, kullanıcı arayüzünü kontrol etmek için başınızı çevirmeniz ve sonra da "Oynat" kelimesini sarf etmeniz yeterli.

Söz konusu proje, geleceğe yönelik büyük bir adım olabilir. Mimari, bir VR seti ile uyumlu hale getirilebilir. Uzaktan kumanda arama derdinden kurtulabilir ve basit kulaklıklı mikrofonlarla uğraşmak zorunda kalmayabilirsiniz. Hatta fiziksel engelleri nedeniyle uzaktan kumanda kullanmakta zorluk çeken kişiler, büyük bir konforla TV keyfi yaşayabilir.