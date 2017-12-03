Netflix İçeriğini Nasıl Sesli Kitaplara Dönüştürebiliriz?

Müzik dinler gibi, dizi izlemenin yolunu sizinle paylaşıyoruz. Artık daha fazla içerik izleyebileceksiniz.

Son dönemde yüksek bütçeli filmleri aratmayan diziler dört bir yanımızı sarmış durumda. Bu da eğer günlük hayatınızda biraz yoğun çalışan biriyseniz sizi aralarından birini seçmeye zorlar. Şimdi paylaşacağımız çözümle Netflix kütüphanesinden birçok içeriği sesli kitap olarak dinlemenize olanak sağlıyor. Bu sayede gün boyunca daha özgür olabileceksiniz.

Netflix'te ses açıklaması sunan programlar kategorisi vardır; burada ki seçenekte bir sahnede karakterlerin ne yaptığını size açıklar. Onları bir yürüyüşe çıkarken veya gece uyurken gece yatarken dinleyebileceğiniz bir sesli kitap veya podcast'e dönüştürebilirsiniz.

Şu anda ortalama 50 içerik bulunuyor; Boss Baby, How the Grinch Stole Christmas, Mad Men, The Good Place, Daredevil, Finding Dory, Stranger Things ve daha fazlası ses açıklamaları ile birlikte sunulmaktadır

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Ses açıklamalarını geleneksel olarak altyazıları açtığınız aynı menüde açarsınız. Filmin ve televizyonun, özelliğin nerede olduğunu gösteren kısmı için "İngilizce - Sesli Açıklama" etiketli son seçenek olacaktır.

Birkaç deneme yaptık ve sonuç gerçekten iyiydi. Sizde uyumadan önce, sabah parkta köpeğinizi gezdirirken veya temizlik yaparken bundan faydalanabilirsiniz.