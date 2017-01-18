Netflix İçerik Yöneticisi: "Türk Dizilerine Anlam Veremiyorum"

İlk sayısıyla bayilerdeki yerini alan Episode dergisine röportaj veren Netflix İçerik Yöneticisi Ted Sarandos, Türk dizilerini anlamakta zorlandığını itiraf etti

Ülkemizde son dönemde faaliyete geçerek güzel bir kitle edinen Netflix, original dizileri başta olmak üzere birbirinden güzel dizi ve filmleri yayınlayarak gönlümüzde taht kurmuş durumda. Aynı zamanda 2017 yılı içerisinde yerli dizilerden de Netflix Original serisi çıkaracağı konuşulan Netflix için bu ay çıkan Episode dergisinde Heja Bozyel’in sorularını yanıtlayan Netflix’in İçerik Yöneticisi Ted Sarandos, Türk dizileri için ilginç çıkarımlarda bulunmuş.

Bozyel’in Türk dizilerini izleyip izlemediğine dair soruya karşılık “Şimdilik sadece Türk dizilerinin olayını anlamaya çalışıyorum” diyerek cevap veren Sarandos bunu şöyle açıklıyor: “Bölümler aşırı derecede uzun ve sürekli iki güzel insanın birbirine baktığı uzun sahneler var. Bunun neden bu kadar çekici olduğunu anlıyorum. Çünkü bütün oyuncular çok güzel. Yine de her dizinin bu kadar uzun olmasına aklım ermiyor.” diyerek cevap veren Ted, İran, Meksika gibi “karışıklık yaşayan” ülkeler örneği ile “Türkiye’nin şu an yaşadıklarının 5-10 sene sonra yaratıcıları, hikâyeleri nasıl etkileyeceğini merak ediyorum. Büyüleyici bir değişim izleyeceğimizi düşünüyorum” diyerek merakını da dile getirmiş.

Son olarak Heja Bozyel’in merak edilen “Netflix’te Türk dizisi de olacak mı?” sorusuna “Henüz net bir proje yok” diyerek cevap veren Sarandos, aynı zamanda mutlaka olacağını da eklemiş. “Türk dizilerine özellikle önem veriyoruz. Çünkü Türk dizileri tam da aradığımız, istediğimiz diziler. Dünyaya hızla yayılıyorlar” diyerek Türk dizilerini sevdiğini de dile getiren Ted’in bu açıklaması sonrası bakalım Netflix’ten beklenildiği gibi bu yıl Netflix Original ailesinde Türk dizisi gelme durumunda bir gelişme olacak mı merakla bekliyoruz.