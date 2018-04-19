Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı yerli Netflix dizisi The Protector, Roma’da düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı.

Netflix’in ilk Türk dizisi The Protector, Roma’da düzenlenen “See What’s Next” etkinliğinde dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy tarafından tanıtıldı. Netflix üst düzey yöneticisi Eric Barmack’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan Ulusoy, Türk dizilerinin tüm dünyada gösterdiği başarılardan ve The Protector hakkındaki genel beklentilerinden bahsetti.

La Casa de Papel, Suburra, Dogs of Berlin gibi projelerin oyuncularıyla aynı panelde konuşan Ulusoy, bu konuşmasını yaklaşık 300 kişilik yerel ve uluslararası basın mensubunun karşısında yaptı.

Çağatay Ulusoy’un başrolünde oynadığı dizi, İpek Gökdel’in kitabı “Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi”ndan esinleniyor. Tarih içerisinde kendisine verilmiş gizli bir görevle kendini ve tüm İstanbul’u korumak zorunda kalan Hakan’ın maceralarını anlatan dizi, yabancı basına The Protector olarak tanıtıldı. Dizinin 2018’in ikinci yarısında izleyici karşısına çıkacağını bilsek de, tam tarih açıklanmadı.

Çağatay Ulusoy dışında Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Mehmet Kurtuluş gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi, ülkemiz dahil Netflix üzerinden tüm dünyada yayınlanacak. Ülkemiz dizi sektörü ve turizmi için çok güzel bir proje olan The Protector hakkında yeni bilgiler geldikçe sizlere ulaştıracağız.