Geçtiğimiz günlerde, biraz eğlenceli ve biraz trajedik bir Netflix vakası yaşandı. Kullanıcıları Netflix’in hepimizi takip ettiğini söylemeye ve platformu eleştrimeye başladılar. Bundan doğalı yoktu. Ancak arkasındaki nedenler ise oldukça ilginç.

Dijital içerik yayıncılığı konusunda modern televizyonun öncü şirketlerinden Netflix, geçtiğimiz günlerde yılbaşına yönelik bir içerik yayınladı. Hani şu Noel dönemlerinde özellikle çekilen yeni yıl dizileri vardır, aynen öyleydi. Christmas Prince (Noel Prensi) adını verdiği bir Noel filmi yayınlayan platform, bir süre sonra 53 farklı kullanıcısının 18 gün boyunca sürekli bu filmi izlediğini açıkladı. Twitter üzerinde yapılan açıklama, diğer kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Aslında Netflix kullanan herkes neleri izlediğinin takip edildiğini bilir, bilmesi gerekir. Diğer yandan kullanıcı sözleşmelerine onay verince herkes takip edilmeyi kabul etmiş olur. Ancak platforma yönelik yapılan eleştiriler, kamusal sahtekarlık gibi iddialar içerince Netflix tartışmalara yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde “Netflix'te 2017 - Gıcık olunan bir yıl” isimli bir basın makalesi yayınlayan platform, kullanıcıların sadece 2017 yılında 140 milyon saat dizi ya da film izlediklerini belirtti. Hatta bir kullanıcısının, Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti filmini 365 gün boyunca her gün izlediğini açıkladı. İnanılmaz bir tüketim.

Hiç kimse bu basın bültenine önem verip yanlış bir analiz olduğunu düşünmedi. Her şey Netflix’in şu tweet ile değişmeye başladı:

"Son 18 gün içinde her gün Christmas Prince izleyen 53 kişiye: Sizi kim üzdü?”

Elbette bu bir mizahi çıkıştı. Ancak rakamın küçüklüğü kitlesel rakamların yanında sırıtınca, her bir kullanıcının detaylı olarak izlendiği algısı oluştu. Sonra insanlar öfkelendi ve kişilerin mahremiyetlerine bir şekilde müdahale edildiği iddiaları dolaşmaya başladı.

Netflix, bu “saldırılardan” sonra kendisini savunma ihtiyacı hissetti ve “Bu bilgi, belirli ve tanımlanmış kişilerin izleme verileri değil, genel izleme eğilimlerini temsil eden bir bilgidir" açıklamasında bulundu.

Tabii ki Netflix ne izlediğini biliyor. Aksi takdirde, izleme alışkanlıklarınıza dayanarak benzer içerikleri de öneremezdi. Black Mirror dizisinde tüm bu kara senaryoları zaten görüyorduk, öyle değil mi?

Muhtemelen tartışmalar devam edecektir. Ancak şöyle bir durum da var: Kullanıcılar, bu platforma para vererek giriyorlar ve daha önce de belirttiğimiz gibi hizmet almak için bir kullanıcı sözleşmesine dijital onay veriyorlar. Peki kaç kişi bu sözleşmenin detaylarını okuyor?

Tepkilere de Netflix’in kullanıcıları izlemesine ve veri toplamasına da şaşırmamak lazım.