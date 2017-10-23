Netflix’in Gizli Kodlarıyla Binlerce Filme Kolayca Ulaşın!

Netflix, izleyiciyi kendine bağlayan popüler dizileri, milyon dolarlık film projeleriyle sinema salonlarının sonunu getirmeye ant içmiş gibi gözüküyor. Çünkü insanlar 3 sinema bileti parasına, her ay binlerce içeriğe erişebiliyorlar.
Eğer bir film izlemek istiyor ve filmi seçerken film süresinden daha çok vakit harcıyorsanız, bu liste tam size göre. Çünkü bu vakti kaybetmenin temel nedeni, genelde hangi tarz film izlemeye karar verememek oluyor.
Vereceğimiz kodları kullanmak için tür URL’sinin sonuna aşağıdaki gibi istediğiniz kodu yazabilirsiniz:
https://www.netflix.com/browse/genre/6485
Hatta şuradan ulaşacağınız kapsamlı listede, tür yerine belirli yönetmen veya oyuncuların içerikleri için verilen kodları da bulabilirsiniz.
- Casusluk Aksiyon ve Macera Filmleri (10702)
- Yetişkinlere yönelik animasyon filmleri (11881)
- Bilim kurgu animeleri (2729)
- Biyografik belgeseller (3652)
- Klasik komedi filmleri (31694)
- Klasik Western (47465)
- Klasik savaş filmleri (48744)
- Romantik komediler (5475)
- Kült komedi filmleri (9434)
- Suç belgeselleri (9875)
- Mahkeme dramaları (528582748)
- Siyasi dramalar (6616)
- Yabancı bilim kurgu ve fantezi (6485)
- Fransız filmleri (58807)
- İngiliz filmleri (10757)
- Seri katil filmleri (8646)
- Zombi korku filmleri (75405)
- Bilim kurgu macera (6926)
- Futbol filmleri (12549)