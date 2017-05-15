Netflix’in Çekeceği Türk Dizisinin Konusu Belli Oldu!

Duyduğumuz günden bu yana konusunu merak ettiğimiz Netflix’in Türk yapımı dizisi hakkındaki en net bilgiler açığa çıktı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta içi Netflix’in Türk yapımı bir dizi için O3 Medya ile anlaşma yaptığına dair bir haber paylaşmıştık. Fakat ne yayınlanacağı tarih, ne sezon sayısı ne de konusuyla ilgili bir bilgiye erişememiştik. Milliyet’ten Ali Eyüboğlu, diziyle alakalı olarak bazı bilgilere ulaştı.

Öncelikle projenin henüz senaryo aşamasında olduğu için çok da fazla bilgiye sahip olmadıklarını, fakat O3 Medya’nın dizinin sekiz bölümünü tamamlayıp Netflix’e gönderdiğini ifade eden Eyüboğlu, tür olarak aksiyon ve dramın ağırlıkta olacağını vurguladı. Konusuyla ilgili olarak da şu bilgileri paylaştı:

"Amerikalı bir baba, IŞİD'e katılan oğlunu bulup kurtarmak için Türkiye'ye gelir ve Güneydoğu'ya geçer. Baba, bölge halkından aldığı destekle Irak'a geçer ve IŞİD'e katılır. Kısa sürede terör örgütünün önemli militanlarından biri olan babayı IŞİD, haremine verdiği esir kadınlarla ödüllendirir. Baba; kadınlardan birinin Alman olduğunu, onun da çocuğunu kurtarmak için IŞİD'e katıldığını öğrenir."