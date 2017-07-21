Tüketici içeriği üretme konusunda son yıllarda sinema sektörüne kafa tutan Netflix, ünlü aktör Will Smith’in başrolünde olduğu yeni filmi Bright için ilk fragmanı yayınladı.

Netflix, bugüne kadarki en pahalı filmi olan Bright için 100 milyon dolar harcadı. San Diego Comic Con festivalinde görücüye çıkan filmin ilk fragmanı ise izleyiciler tarafından epey beğenildi.

Suicide Squad filminden tanıdığımız David Ayer, gene aynı filmin kadrosunda olan Will Smith ile Bright için tekrar bir araya geldi. Ünlü aktör fantastik yapımda bir polisi canlandırırken, filmin gotik ve distopik havasındaki eğlence de gözlerden kaçmıyor. Yapım, günümüz dünyasında elflerin, orkların ve perilerin de yaşadığı bir paralel evrende geçiyor.

Bir diğer yandan bu film, Netflix için büyük bir adım. Firmanın orijinal film stratejisi yavaşça fark edilebilir bir şekil alıyor ve bunun etkisi "daha büyük ve daha garip" yapımlar görmemize sebep olacak gibi gözüküyor. Eğer yönetmen Ayer, Suicide Squad filminde olduğu gibi stüdyo baskısı altında kalmadıysa, Netflix’le güzel işler çıkartabilir.

Son olarak ilginç bir detay daha vererek sizi fragmanla baş başa bırakalım: Will Smith, Overbook Entertainment şirketi aracılığıyla filmin çekilmesi için finansman desteği sağlamış. Overbook, gene Will Smith’in başrolünde olduğu Vahşi Vahşi Batı filmini çeken stüdyoydu:

Bright, 22 Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak.