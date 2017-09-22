Netflix'in CEO'su Ne Ofis Ne de Dizüstü Kullanıyor

Zamanının yarısını ofis dışında, hatta başka ülkelerde geçiren Hastings, işlerinin hemen hemen tümünü cep telefonu ile hallediyor.

Netflix CEO’su Reed Hastings televizyon dizileri ve filmler için bu yıl 6 milyar dolar harcayacak olan dünyanın en büyük firmalarından birini yönetiyor, ama kendine ait bir ofisi bile yok. İşlerinin büyük bölümünü cep telefonu üzerinden götürüyor.

Sebebi ise sosyal eşitliğe düşkünlük ya da çalışanlarının arasında olmaya özlem filan değil tabii. Daha çok ofise ihtiyaç duymamasından ileri gelen bir durum.

Hastings, Reid Hoffman’ın ‘Masters of Scale’ adlı yayınında “Sanırım 2008 yılıydı hücremden kurtulduğum zaman. Zira kağıt imzalamak zorunda değildim artık” demişti. Bunun temel nedeni ise Netflix’in 2008’den beri DocuSign kullanıyor olması. Böylece fiziksel kağıt imzalamaya artık gerek kalmamış, ofis ihtiyacı da ortadan kalkıvermişti.

Geçen yıl New York Times’a demeç veren Hastings şöyle diyordu: “Baktım ki ofisimi çok seyrek kullanıyorum, artık ihtiyacım yok, iyisi mi bina içerisinde insanlarla toplantılar yapıp, onlarla görüşeyim dedim.”

“Benim ofisim, dizüstü bilgisayarım” diye devam ediyordu sözlerine Hastings, Hoffman’ın yayınında. Ama bu durum bile değişiyor artık. “Bilgisayarımı yanımda taşıyorum. Ama bazen ona da gerek kalmıyor, telefonla hallediyorum işlerimi. Böylece kurtuluyorum stresten.”

Hastings aynı zamanda 2005 yılında, Netflix’in posta ile DVD dağıtımı yaptığı ve sadece Amerika’da iş gördüğü dönemlerde yıllık zamanının yarısını ailesiyle Roma’da geçirdiğini söylemişti.

Tüm yılı iki hafta Roma’da, iki hafta California’da yaşayarak geçirmişti. Aslında zorlu bir yıl olmasına rağmen, firmayı daha disiplinize etmeyi başardığını sözlerine eklemişti.