Netflix'in Defenders Dizisinden İlk Tanıtım Videosu!

Marvel'ın Netflix kahraman ekibi bir araya geliyor!

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist derken Marvel'ın televizyon evrenindeki en önemli dizisi Defenders'ın zamanı geldi çattı. Bir nevi 'Avengers'ın alt takımı' olarak değerlendirebileceğimiz Defenders, Netflix'in Daredevil ile başlattığı Marvel evreninin de en kilit dizisi olacak ve dizi, 4 önemli karakteri de içinde barındıracak.

Defenders'ın yayınlanmasına henüz birkaç ay daha var. Fakat çoktan çekimlerine başlanmış olan diziden, tanıtım videosu tadında ilk paylaşım geldi. Bu video ile de Defenders ekibini ilk kez bir arada görmüş olduk.

Bu da San Diego Comic Con'da paylaşılan bir önceki video:

Defenders, ilk sezonunun tüm bölümleri ile 18 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanacak.