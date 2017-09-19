Netflix, Stranger Things dizisine özel yapılmış temalı bara gönderdiği telif hakkını son derece anlaşılabilir ve yumuşak bir dille yazdı.

Netflix, yıllardan beri süregelen televizyon tutsaklığından sıyrılarak, herkese kaliteli içeriğin yalnızca televizyonda değil internette de olabileceğini kanıtladı. Aldığı cüzi rakamlarla çok başarılı diziler çekmeyi başaran firma, bu ününü diğer alanlarda da devam ettiriyor. İlk sezonun ardından geniş bir kitle tarafından sevilen Stranger Things’in başına gelen bir olay, yine Netflix’in ustaca bir yöntemi ile idare edildi.

Chicago, Logan Square bölgesinde, Ağustos ayında açılan Stranger Things temalı “The Upside Down” isimli bar, kısa sürede herkesin ilgisini çekmiş ve Stranger Things’i izleyen büyük bir kitlenin uğrak noktası haline gelmiş. İlk sezonda yer alan ikonik ışıklı alfabe duvarı gibi özel detayların bulunduğu bar çok güzel olsa da tüm hakları Netflix’in elinde bulunan bir ürünün izinsiz kullanıldığı anlamına geliyor.

Bu durumda atağa geçme kararı alan Netflix yasal ekibi, barın sahiplerine güzel ve anlaşılabilir bir mektup gönderdi. Mektubun ana teması, “önümüzdeki haftaya kadar barı kapatın.” Normalde böyle bir mektup çok hoş olmaz, ancak Netflix bunu daha yumuşak bir dille ve alıştıra alıştıra anlattı. Mektupta yazılanları kısaca özetlemek gerekirse;

“Logan Square’de Stranger Things temalı bir bar açtığınızı duydum. Bak, ben tamamen boşuna olduğunu düşünmeni istemiyorum ve eminim diziyi çok seviyorsunuzdur,(2. sezonu görene kadar bekle) ancak sizinle bir anlaşma yapmamış olmak elimi kolumu bağlıyor. Açıkçası yaratıcı tiplersiniz, bu yüzden kurduğumuz dünya hakkında söz sahibi olmamız gerektiğini takdir edersiniz.

Lütfen Eylül ayında biten 6 haftalık sürenin ötesine uzatmadan barı kapatın veya izin almak için bize ulaşın. Bu istekleri kabul ettiğinizde bana geri dönüş yapın.

Hayranlarımızı her şeyden çok seviyoruz, ancak demogorgonun her zaman affedici olmadığını da bilmelisin. Bu yüzden lütfen anneni aramamıza izin verme.”

Pek çok büyük şirketin umurunda olmayacağı bir incelikle yazılan mesaj, Netflix’in diğer firmalardan ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. Umarım, güzel bir anlaşma ile bar açık kalmaya devam eder.