Netflix'in Yüksek Bütçeli Yapımı "Bright"dan İkinci Fragman

Netflix'İn 100 milyon dolar bütçeyle çektiği, oldukça ilginç fantastik-polisiye türü yapım olan Bright'dan ikinci fragman geldi.

Netflix gün geçtikçe büyüyen bir platform. Bunun da en büyük sebeplerinden birisi, kaliteli ve orjinal yapımlara sahip olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca büyüdükçe de kazandığı paraları yaptırdığı dizi ve filmlere yatırmayı da unutmuyor. Netflix'in 100 milyon dolarla en yüksek bütçeli yapımlarından biri olan Bright isimli fantastik-polisiye filminden ikinci bir fragman geldi.

Yönetmenliğini, Suicide Squad'dan tanıdığınız David Ayer'in yaptığı ve başrolünde de Will Smith'i barındıran film, elfler, orklar ve bir çok fantastik varlığın günümüz insanlarıyla birlikte yaşadığı bir dünyada, polisiye bir hikaye anlatıyor. Filmin konusu ise şöyle: "Polis teşkilatına bir ork olan Nick Jakoby’ın (Joel Edgerto) dahil edilmesiyle Daryl Ward (Will Smith) yeni ekip arkadaşını edinmiş olur. İnsanlarla orkların pek de anlaşamadığı filmde yolları kesişen ikilinin, kişisel çatışmanın ötesinde bir sorunları olduğunu keşfetmesi ise fazla zaman almaz. Unutulduğu düşünülen kutsal emanetin ortaya çıktığını fark eden ikili yanlış ellere düşmemesi için onu ele geçirmeye çalışır."

Son dönemlerde fantastik ve bilim kurgu eserlerde sıklıkla gördüğümüz uyarlama furyasına uymadan, oldukça ilginç bir hikayenin çıkarıldığını düşünüyorum. Ayrıca filmin müziklerinin de oldukça deneyimli ellerden çıktığı belli oluyor. Onun da albümü filmden önce yani 9 Kasım 2017'de satışa çıkacak. Uzun metraj bir film olarak çıkacak olan yapım 22 Aralık 2017'de Netflix'de yayınlanacak. Özellikle de Netflix aboneliğine sahip olanların kaçırmaması gerektiğini düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bright'ı izleyecek misiniz?