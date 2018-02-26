Netflix’in Hisse Senetleri Rekor Seviyeye Çıktı

Pazartesi günü hisse başına 295 dolar’ın üzerine çıkan Netflix’in pazardaki hisseleri yaklaşık 127 milyon dolar değerine yükseldi.

Yayınladığı dizilerin ve filmlerin yanı sıra özellikle kaliteli yapımlarıyla dikkat çeken Netflix, başarılarının meyvelerini toplamaya başladı. Video yayın yapan şirketin hisseleri, sağlam bir dördüncü çeyrek kazanç raporu ve Glee, American Horror Story yapımcısı Ryan Murphy ile 300 milyon dolarlık anlaşma duyurusu sonrasında büyük bir artış ivmesi kazandı.

Netflix’in abone sayısı ve gelir artışı neredeyse hiç dalgalanma olmadan yükseldiği için, yatırımcılar için de endişe duyulmayan sağlam bir yatırım olarak görünüyor. Netflix'in de içerisinde bulunduğu FAANG("beş iyi performans gösteren teknoloji hissesinin" kısaltılmışı) hisse grubunun hisseleri, bu yılın geneli düşünüldüğünde pazarındaki diğer yerlerden daha iyi performans sergiledi. 2018'de Ispanyol Yatırım Grubu'na göre Netflix yaptığı yatırımlardan çok iyi getiri elde etti.

2018 yılı boyunca Netflix, FAANG’in en çok işlem gören hisse senedi ünvanını eline aldı ve yıllık %45.45 oranında artış gösterdi. Bunun yanı sıra FAANG grubunun şimdiye kadar 2 haneli artış sağlayan tek üyesi %27.96 ile Amazon oldu. Diğer üyelerdense Alfabe %5.39, Apple %3.64 ve Facebook %1.49 artış sağladı. Ancak son saydığım firmaların ticaret miktarları düşünüldüğünde ufak gibi görünen yüzdelerin oldukça büyük rakamlara karşılık geldiğini hatırlatmakta fayda var.