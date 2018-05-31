Netflix, iOS uygulamasında yeni değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Kullanıcıların uygulamayı daha kolay kullanabilmesini sağlayacağa benzeyen bu iki yeni özelliğin, yakında tüm kullanıcılar için aktif olması bekleniyor.

Netflix, aniden dahil olduğu hayatlarımızın artık vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Mobil uygulaması sayesinde gözleri hep üzerinde tutmayı başaran platform, son olarak iOS uygulamasında birkaç yenilik yapmış. Bu yeniliklere henüz herkes erişemiyor ancak bazı şanslı kullanıcıların çoktan kullanmaya başladığı düşünülüyor. Özellikler aslında öyle devrim niteliğinde de değil, oldukça basit. Ancak kullanım kolaylığı açısından oldukça faydalı.

Arayüzde meydana gelen iki ufak özellikten ibaret olan bu yeniliklerden ilki, videoları iki ufak vuruşla ileri ya da geri sarabilmemizi sağlıyor. İleri için sağ, geri için sola iki kere dokunduğumuzda, video 10 saniyelik bir sarma işlemi gerçekleştiriyor. iOS cihazınızda YouTube kullanıyorsanız, bu özellik size hayli tanıdık gelecektir çünkü orada da durum tam olarak böyleydi.

Diğer yenilik ise ekranda yer alacak olan yeni ses göstergesi. Bu ses göstergesi sayesinde iOS kullanıcıları, düğmeler dışında ses açma-kapama opsiyonuna sahip olmuş olacak. Yeniliklerin henüz ne kadar yaygın olduğu bilinmemekle birlikte, beraberinde farklı değişikliklerin sunulup sunulmayacağına dair de herhangi bir bilgi yok. Ancak Netflix'in özellikleri test etmeye başladığı kesin ve bu da çok geçmeden güncellemeyi göreceğimiz anlamına geliyor.