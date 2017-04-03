Netflix'in Muhteşem Özelliği Şimdi Windows 10'da!

Netflix'in mobil uygulamalar için gelen çevrimdışı video izleme özelliği şimdi de Windows 10 için geldi.

Dizi ve film izleme alışkanlığını iyiden iyiye değiştirmeyi başaran Netflix, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Android ve iOS uygulamaları için çevrimdışı izleme özelliğini sunmuştu. Her film - dizi için sunulmayan bu özellik, birçok videoda yer aldığı için ben dahil birçok kullanıcının beğenisini kazanmıştı. Örneğin ben yolculuk sırasında daha önceden indirdiğim dizileri izlemekten çok zevk almıştım. Bu özellik şimdi de Windows 10 PC uygulaması için geldi.

Mobil uygulamalarda olduğu gibi Windows 10 PC üzerinden deçevrimdışı izlemelere uygun olan filmleri indirebilir ve çevrimdışı değilken bile film ve dizi izlemenin tadını çıkarabilirsiniz. Netflix'te orijinal serilerin yanı sıra binlerce muazzam dizi ve film yer alıyor. Aylık ücret karşılığı kullanılan Netflix, neredeyse bütün platformlarda faaliyet gösteriyor. Çevrimdışı özelliğinin Windows 10 Mobile veya Xbox One sürümlerine gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.