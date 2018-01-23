Netflix'in Nostaljik Gençlik Dizisi: "Everything Sucks!"

Netflix'in içerik başkanı Ted Sarandos, büyük bütçeli, bilimkurgu dizisi "Altered Carbon" ve komedi dalındaki yeni dizi "Everything Sucks!" da dahil olmak üzere, kullanıcıların beklediği birkaç yeni orijinal yapımdan bahsetti.

Altered Carbon'la ilgili daha önce gelen fragmanları paylaşmış ve dizinin Şubat ayı gibi izleyicilerin beğenisine sunulacağını söylemiştik. Ayrıca bu dizinin HBO'nun Game of Thrones'undan 3 kat daha büyük bir bütçeyle çekildiğini de belirtmiştik. Bu anlamda son ayların en çok beklenen dizisi olduğunu da bir anlamda hissettirmiştik.

Ancak Sarandos, yeni dizi "Everything Sucks!" ile ilgili de iddialı açıklamalarda bulundu. Sarandos, yeni yapımla ilgili olarak çok izleneceği şeklinde açıklamalar yaptı. Netflix'in açıklamalarına göre dizi, 1996'da ABD'nin Oregon eyaletinde liseye başlamış olan bazı liseli gencin hikayesini anlatacak ve iki lise kulübü arasındaki mücadeleyi temeline oturtacak.

"Everything Sucks!" 16 Şubat'ta Netflix kullanıcıları tarafından izlenebilecek. Netflix, geçen hafta serinin ilk fragmanını yayınlamış, 90'lı yılların nostaljik havasını ve mizah dolu yapısını o dönemin video kaydı efektiyle anlatmıştı. Fragmanda, Facebook'u, İnstagram'ı ve bugünün teknolojilerinin olmadığı gençleri bir kez daha görme imkanı sunulmuştu. Netflix'in yeni dizisinde Peyton Kennedy ve Jahi Winston başrolü paylaşıyor.