Netflix’in Ortalığı Karıştıran Şakası İfşa Oldu!

İzlediğimiz içeriklerin televizyondan internete geçişini temsil eden Netflix, geçtiğimiz hafta sosyal medyada gündem yaratan “Netflix bir şakadır” reklamlarıyla konuşulmuştu. Emmy ödülleri sırasında bu şakanın ne olduğuna dair eğlenceli bir video yayınlandı.

Netflix son yılların en iyi televizyon içeriği üreticilerinden. Adeta Hollywood’a ve dünya sinemasına meydan okuyan dizler ve belgeseller firmaya çok kazandırdı ve kazandırmaya da devam edecek gibi duruyor.

Bütün dünya tarafından sevilerek takip edilen diziler çeken şirket, son 10 gündür minimalist bir reklam kampayası ile ilgi çekmişti. Hatta bu reklamlar sosyal medyanın da gündemine girince hemen aşağıdaki haberimizle birlikte sizlere aktarmıştık:

“Netflix bir şakadır” dışında hiçbir söylem barındırmayan pankartların neden yapıldığı ya da ne anlatmaya çalıştıkları tartışılırken gerçek, 69. Emmy ödülleri esnasında ortaya çıktı. Yayınlanan 60 saniyelik videoda komedinin tanınan simaları, Netflix’in Emmy adaylığı kazanan ve yapımlarında dolaşıp sahneleri trollüyorlar. Jerry Seinfeld, Dave Chappelle, Ellen DeGeneres ve Chris Rock gibi yıldız komedyenleri, sevilerek izlenilen dizilerin dramatik sahnelerinde görmek insanı önce şok ediyor, ardından yapılan esprilerle gülme krizine sokuyor.

Videodaki diziler arasında House of Cards, Stranger Things, Orange is the New Black, The Crown dizileri var:

Netflix daha önce HBO’nun egemenliğinde olan stand-up şovlarına ağır bir misilleme yapacak. Söz konusu videoda oynayan komedyenlerle 11 ila 20 milyon dolarlık dev anlaşmalar yapıldı. Anlaşılan o ki Netflix, yakında komedi işinde de bir yıldız olacak.