İki devin piyasa değeri giderek artıyor. Geçtiğimiz günlerde Amerikalı dev şirket Comcast'ı geçen Netflix, bu kez de dev animasyon ve film şirketi Disney'i solladı.

Ünlü medya platformu Netflix, yükselişine büyük bir hızla devam ediyor. Amerikalı içerik devi Netflix, 125 milyondan fazla aboneye sahip. Şirket, internet üzerinden oldukça mütevazi bir başlangıç yapmış olsa da kendini geliştirme konusunda piyasa değerini sürekli büyütüyor.

Son günlerde ise Netflix istikrarlı bir biçimde abone sayısını arttırıyor. Geçtiğimiz cuma günü piyasa değerini %25 oranında arttıran şirket, bu başarısını Obama çifti projesine borçlu olabilir.

Piyasa değeri 161 milyar dolar olan şirket, değeri 152 milyar dolar olan Disney'i ilk kez geçebildi. Bank of America Analisti Nat Schindler, Netflix abone sayısının 2030 kadar 360 milyonu görebileceğini söylüyor.