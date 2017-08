Netflix'in Şimdiye Kadarki En Pahalı 5 Dizisi!

Yeni aboneler çekmek için Netflix, birbirinden eşsiz ve pahalı yapımlara imza atıyor. Haberimizdeki diziler de şimdiye kadar Netflix'in ürettiği en pahalı dizilerdir.

Gazetelerde Netflix'in borçlarının 20 milyar doları bulduğu söylense de, Netflix bünyesindeki orjinal tv şovlarıyla abonelerini mutlu ediyor. Mutlu abone de düzenli ödeme anlamına geliyor.

Netflix, her ne kadar borcu olduğu iddia edilse de, yüksek ücretli yapımlarıyla tüm dünyada kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Aşağıdaki liste de Netflix'in en pahalı 5 dizisini içeriyor. Ayrıca en yüksek ücretlerle yapılan dizilerin de neredeyse en fazla izleme oranına sahip olduğunu da belirtmiş olalım.

Netflix bünyesindeki en pahalı 5 dizi:

1. The Crown

Netflix'in şimdiye kadarki en pahalı yapımı olarak karşımızda duran The Crown'un birinci sezonu için ayrılan bütçe 130 milyon dolardı. İkinci sezonunun geleceği pek düşünülmüyor ancak gelse bile, birinci sezonundan daha ucuz olmayacaktır.

2. The Get Down

Bazı tahminlere göre The Get Down, The Crown'dan daha pahalıydı. Netflix tarafından bu dizi daha sonradan iptal edilse de en pahalılar içine, 120 milyon dolarlık bütçesiyle giriyor.

3. Sense8

Netflix'in şimdiye kadarki en cesur bilim kurgu dizisi olan Sense8, bölüm başına yaklaşık 9 milyon dolara mal oldu. Bu nedenle de ilk sezon sonunda Netflix'in kasasından 108 milyon dolar para çıktı.

4. Marco Polo

Marco Polo'nun Game of Thrones gibi bir etki yaratması bekleniyordu ancak işler tam anlamıyla istenildiği gibi gitmedi. Dizinin 10 bölümü 90 milyon dolara mal oldu. Ancak dizinin üçüncü sezonu, Sense8'de olduğu gibi bir türlü gelemedi.

5. House of Cards

House of Cards'ın Hollywood yıldızları, ödüllü yönetmenleri ve oldukça tanıdık bir hikaye çizgisi vardı. Dizinin ilk sezonunun 50 milyon dolarlık bir bütçesi bulunuyordu. Ancak listedeki diğer diziler kadar bütçeye sahip olmayan yapım, en fazla izlenme oranlarından birine sahip.