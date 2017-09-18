Netflix'in The Punisher'ından Yeni BirSahne Yayınlandı

Marvel'ın Netflix'de yaptığı Daredevil dizisinde, karakterin sevilmesiyle kendi dizisine kavuşan Punisher ile ilgili yeni bir görüntü yayınlandı. Görüntüyle beraber dizinin, hayranların istediği kadar sert olacağı açıkça görülüyor.

Netflix'in yayınladığı Daredevil dizisinin 2. sezonuyla beraber, hem dizinin hayranlarının, hem de karakterin hayranlarının oldukça sevdiği "Punisher" karakteri bu kadar olumlu tepkiden sonra kendi dizisine kavuşmuştu. Bu yılın Ekim-Aralık ayları içerisinde yayınlanacağını tahmin ettiğimiz dizi için tam bir yayın tarihi yok. Ancak son dönemlerde diziyle ilgili yayınlanan görsellerin ve diziden sahnelerin artmasıyla birlikte, dizinin oldukça yakın bir zamanda gelme ihtimali de var.

Diziyle ilgili son yayınlanan görüntü ise, Jon Bernthal'ın canlandırdığı Punisher karakterinin askerlerle korunan bir tesise gizlice girişini gösteriyor. Oldukça kanlı ve iyi bir şekilde çekilmiş sahneyi ise şöyle gösterelim hemen.

Sahne dizinin resmi Twitter hesabından, bugün sabah yayınlandı. "The Punisher" dizisi, çekilmiş en kanlı anti kahraman dizilerinden biri olacağa benziyor. Peki siz dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Daredevil'de oldukça sevdiğimiz Punisher karakterinin kendi dizisi nasıl olacak?