Netflix’in Türkiye Haziran Ayı Programı Belli Oldu!

Netflix’in Haziran ayı içerisinde Türkiye programında yer alan dizi ve filmlerin listesini yayınladık.

Eğer bu yaz bol bol vaktiniz varsa ve Netflix yapımlarından hoşlanıyorsanız, az sonra paylaşacağımız liste ile kendinize keyif dolu bir program hazırlayabilirsiniz. Netflix, Haziran ayı için Türkiye programını açıkladı.

GLOW, Gypsy, The Ranch, You Me Her, My Only Love Song, Flaked ve Shadowhunters: The Mortal Instruments gibi orijinal dizilerinin yanı sıra Okja, You Get Me, Lucid Dream ve Shimmer Lake orijinal filmlerini de yayınlacak Netflix, komedi severler için de Oh, Hello on Broadway, Rory Scovel Tries to Stand up for the First Time, Chris D’Elia: Man on Fire isimli yapımları yayınlacak.

İçlerinden bazılarına ait, Netflix Türkiye’nin resmi YouTube sayfasından paylaşılan Türkçe alt yazılı fragmanları aşağıdan izleyebilirsiniz.

Flaked

GLOW

Okja

Gypsy