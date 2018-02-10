Altered Carbon 'Bir Blade Runner Kopyasından' Fazlası

Netflix'in 2018'dek ilk büyük bombalarından olan Altered Carbon, şu ana kadar yapılan kampanyaların hakkını vermişe benziyor.

CES 2018 kapsamında Netflix'in gerçeğe oldukça benzeyen ve -işin açıkçası- oldukça ürpertici duran mankenler aracılığı ile tanıtımını yaptığı ve 2 Şubat 2018'de Netflix'te yayınlanan Altered Carbon, şu ana kadar oluşturduğu beklentilerin karşılığını fazlasıyla vermişe benziyor.

Richard Morgan'ın aynı isimli çok satan romanından uyarlanan ve yazarlığını Laeta Kalogridis'in yaptığı diziyle ilgili şu ana dek gelen iki eleştiri var: Biri dizinin gereğinden fazla uzun olması, diğeri ise kitaptaki yazım üslubundaki ustalığın senaryoda pek fazla hissedilememesi. Bunun dışında oldukça iyi oyunculuklar, enfes bir kurgu ve cyberpunk havasını iliklerinize kadar hissettiren bir atmosfere sahip olan Altered Carbon şu ana değin IMDB'de 8.5 ortalamaya sahip olmayı başardı.

İnsanların karakterlerini farklı bedenlere transfer edebildiği bir distopyada geçen yapımı izlemenizi kesinlikle öneriyoruz. İlk bakışta bir Blade Runner çakması gibi dursa da, işin aslı oldukça kaliteli ve izlenesi bir yapımla karşımıza çıkmayı başarmış Netflix... Diziyi izleyenlerimiz varsa nasıl bulduğunu yorumlarda bizlerle paylaşabilirler.