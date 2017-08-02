Netflix'in orijinal dizisi Ölmek İçin 13 Sebep'in izleyenler intihar konulu aramalar yapıldı.

Son yıllarda iyiden iyiye artan Netflix orijinal dizilerinin son temsilcilerinden birisi olan “Ölmek için 13 Sebep” isimli dizi, konu olarak intihar eden bir kızın etrafında şekilleniyor. Genel olarak flashback’lar ile ilerleyen dizi özellikle genç kesim tarafından o kadar fazla beğenildi ki diziden 3 hafta içerisinde Twitter’da 11 milyondan fazla kez bahsedildi ve bu sayede 2017’de en çok bahsedilen dizisi olmayı başardı.

Hannah isimli bir kızın intihar edene kadar olan serüvenini anlatan dizi, 31 Mart’tan beri dünyanın dört bir yanındaki genç insanların hayallerini ele geçirmiş durumda. Zaten dizinin başında 17 yaşındaki Hanna’nın öldüğünü gördüğümüz için bu ölümü duyunca spoiler yemiş olmuyorsunuz.

Dizi başladığından beri intihar aramaları arttı

Dizi her ne kadar çok beğenilse de arkasında sürüklediği o belirsiz kitle Ölmek için 13 Sebep dizisini fazla benimsemeye başladı. Dizi başladığından beri intihar ve benzeri sorgularda ciddi artış yaşandığını gözlemleyen araştırmacılar, “nasıl intihar edilir” veya “kendinizi nasıl öldürürsünüz” gibi normal insanların pek sorgulamayacağı aramaların ciddi oranda arttığını belirttiler.

Dizinin yayınlanmasından 19 gün sonra yüzde 19 gibi ciddi bir oranda artış gösteren bu sorgular, Ölmek için 13 Sebep'in çocuklar üzerindeki potansiyel zararları konusunda sorgulanmasına sebep oldu.

Olayın büyümesinin ardından Netflix’ten de bir açıklama geldi. Netflix, “Her zaman bu dizinin zor bir konu etrafında tartışma yaratacağına inanıyorduk. Bu, bunu doğrulayan ilginç yarı deneysel bir çalışmadır. Sezon 2’ye hazırlanırken daha fazla araştırma yaparak daha büyük sorumlular alacağız” dedi.

Birçok psikolog ve eğitmenin açıklamalarına göre çocuklarınızın bu tarz olaylara meyili varsa, diziden uzat tutmanız öneriliyor. Biz de buradan uyarımızı yapalım; normalde bu tarz diziler olayın yanlışlığını vurgulamak için yapılır, ancak bazı durumlarda intihara meyilli olan kişilerde zararlı etkiler oluşturabilir. Çocuklarınızı en azından bir süreliğine bu tarz film ve dizilerden uzak tutmak, en doğru hamle olacaktır.