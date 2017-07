Yeni Netflix Dizisi Castlevania'dan Çok İnce Easter Egg'ler!

Yeni Netflix projesi Castlevania'nın ikinci bölümünde Game of Thrones ve LOTR için ince düşünülmüş easter egg'ler bulunuyor.

Netflix, kısa süre önce anime severler için yeni bir diziye başladı. Castlevania isimli bir anime ile gelen Netflix, dizinin içerisine iki muhteşem easter egg eklemiş. Serinin ikinci bölümünde Gresit şehrini ziyaret ederken bir demirciye denk gelinir. Kahramanlarımız demirciyle konuşurken demircinin arkasında iki çok önemli detay yer alıyordu. Bunlardan birisi Game of Thrones’dan gelirken diğeri Lord of the Rings’ten geliyor.

Demircinin başının solunda kalan kılıç Game of Thrones’da halen Jon Snow tarafından kullanılan ve Ak Gezenleri öldürme gücü olan Valyrian çeliği ile dövülmüş Longclaw’ın ta kendisi. Başlangıçta Mormont ailesinin atalarının silahlarından olan Longclaw, şu anda kuzeyin kralı Jon Snow tarafından kullanılıyor.

Longclaw’ın hemen sağında yer alan kılıç ise Narsil’in parçalardan çıkarılarak yapılmış Aragorn’un ölülere bile emir vermesini sağlayan Andúril’den başkası değil. Yüzüklerin Efendisi’nin 11 Oscar ödüllü son filmi Kralın Dönüşü’nün başkahramanlarındandır.

Castlevania şu anda Netflix’de yayınlanmış durumda. 4 bölüm yayınlanan diziyi Netflix üzerinden takip edebilirsiniz.