Les Affames'in Yönetmeni: 'İnsanlar, Zombilerden Korkutucu'

Netflix, pek çok farklı ülkeden çeşitli yönetmenler ile çalışarak, başarılı ve orijinal filmlere imza atıyor. Les Affames isimli zombi filmi de, bu yapımlardan biri.

Les Affames isimli gerilim filmi, küçük bir kasabada yaşayan bir grup insanın, başlayan bir salgın sebebi ile yavaş yavaş zombileşmesi üzerinde ilerliyor. Kasabada yaşayan tanıdıkları insanlar zombi olup peşlerine düşünce, kasaba sakinleri de oldukça zor bir durumda kalıyorlar. Karşılarında belki de senelerdir tanıdıkları insanlar var, acı çekiyorlar, ağlıyorlar ancak bir yandan da onları yemek istiyorlar. Filmin Kanadalı yönetmeni Robin Aubert, neden bir zombi filmi çektiği ve zombilerin aslında neyi temsil ettiğine dair bazı açıklamalarda bulunmuş.

Aubert, bir zombi filmi çekmenin, aslında hep hayali olduğunu, ancak insanların böyle filmleri önyargı ile karşıladıklarını ve bu yüzden uzunca yıllar bu projeyi ertelediğini söylüyor. Sonrasında The Walking Dead gibi büyük bir yapım ortaya çıkıp, büyük başarı elde edince, zombi filmi çekmek için uygun zamanın geldiğini düşünerek projeyi hayata koyan Aubert'in filmi, standart zombi filmlerinden biraz farklı.

Filmde zombilerin temsili, çürümüş ve ayaklı ceset gibi dolaşan yaratıklar olarak değil normal bir insan olarak ele alınmış. Bunun bir 'salgın hastalık' etkisi olduğunu düşünürsek, zombiler tabii ki biraz daha farklı görünüyor ancak gerçek dışı hiçbir görüntüleri yok. Üstelik zombiler, acı çektiklerinde ağlayıp bağırıyorlar ve yönetmen Aubert'e göre birçoğu hala insan olduğunu az da olsa hatırlıyor. Bu sayede filmde zomiler ile insanlar arasında kurulan bağ da güçleniyor.

İnsanların zombilerden daha korkutucu olduğunu düşünen Aubert, filmi hayal ettiği dönemde fark etmese de, senaryo netleşip çekmeye başladıklarında, zombilerin aslında gerçek hayatta insanların ona hissettirdiği korku ve zavallılığı temsil ettiğini fark etmiş. Ancak zombiler ile asıl temsil ettiği şeyin 'doğanın intikamı' olduğunu söylüyor. Doğaya ve hayvanlara hiçbir şekilde zarar vermeyen; yalnızca insanların peşinde olan zombiler, aslında dengesini bozduğumuz doğanın ve beraberinde gelen hayatın bizi cezalandırarak dönüştürdüğü şey diyebiliriz.

Aynı zamanda film aslında gerek oyuncu kadrosu gerek çekim aşamaları ile, dev bir prodüksiyon ürünü sayılmaz. Filmdeki tüm oyuncular yönetmen Aubert'in ailesi ve arkadaşlarından oluşuyor. Söz konusu zombili kasaba ise Aubert'in Kanada'da yaşadığı kasaba. Yönetmen, tüm bu koşulların filmin gerçekçi kalmasına yardımcı olduğunu söylüyor. Peki siz yönetmenin fikirleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? İnsanlar gerçekten zombilerden daha mı korkutucu?