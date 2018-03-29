Netflix, İnsanların Filmlerini İzlemesi İçin Para Ödüyor

Netflix, bünyesinde çalışmak üzere analist çalışanlar arıyor. Bu çalışanlar, Netflix’in film ve dizilerini izleyip sitede yayınlamaya hazır hale getirecekler.

Dünyanın en büyük içerik üreticilerinden olan Netflix, normalde sunduğu içerikleri izlemek için insanlardan aylık ücret alıyor. Bu sistemle milyarlarca dolar para kazanan şirket, bazı şanslı insanlara ise Netflix’te içerikleri izlemek için para ödüyor. 1 Nisan’ın yaklaşmasından dolayı şaka hazırlıkları galiba diyeceksiniz, fakat bu gerçek bir olay. Film ve TV içerikleri oluşturan şirket, bu içerikler için izleme, araştırma, etiketleme, açıklama gibi görevleri yerine getirecek çalışanlar alıyor. Bu adımlar arasında bazı şanslı insanlar, Netflix Original yapımlarını izleyerek Netflix’e geri bildirim gönderiyorlar. Film ve TV konusunda ilgili olan insanları toplayan Netflix, bu insanların yorumlarına göre düzenlemeler yapıyor.

Netflix’in bu tarz konular için bir iş ilanı var. Yazıda dikkat çeken açıklamalar şu şekilde:

“Film ve dizileri seviyor musunuz? Dünyanın her yerinden izleyicilerle benzersiz içerikleri paylaşmak ister misiniz? 100 milyondan fazla kullanıcımıza yönelik televizyon dizilerini ve özel filmleri kategorilerine ayırmak için eğlence meraklısı bir analist arıyoruz.

Netflix Originals için yüksek seviyeli, tarih odaklı bir ortamda etiketleme, derecelendirme, araştırma ve başlık konusunda meta veriler geliştireceksiniz. Ayrıca küresel ölçekte keyifli, güvenilir kullanıcı deneyimleri sunmaya çalışırken özel projeler üzerinde işbirliği yapacaksınız.

İdeal adayın derin bir bilgi birikimine sahip olması, film ve/veya televizyon endüstrisinde beş yıldan fazla tecrübe ve eğitiminin olması, detaylara dikkat ederek etkili bir şekilde yazabilmesi, çeşitli alanları kullanabilmesi ve çalıştığı sırada bilginin rahat bir şekilde iletilmesi beklenmektedir.”

Netflix, düzenli olarak yeni projeler geliştiriyor. Nisan ayında da yine pek çok dizi ve film yayınlayacak şirket, dünya genelinde pek çok çalışandan yardım alıyor. Seslendirmenler, çevirmenler, editörler gibi pek çok kişinin ön planda çalıştığı Netflix’te film izleyerek para kazanmak istiyorsanız, Netflix iş başvurularını kontrol etmenizi öneriyorum.