Netflix Kendine Özel Yazı Fontu Tasarladı

Yeni yazı Fontu Netflix Sans sayesinde firma yıllık milyarlarca dolar tasarruf yapacak.

Hayatımıza dizi ve film içerik platformu olarak giren Netflix, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ürettiği Bright gibi özgün içeriklerle büyük beğeni toplayan platform, şimdi de kendi yazı fontunu oluşturdu. Apple, Samsung ve Google gibi büyük teknoloji firmalarının tamamının kendisine özel yazı fontları bulunuyor. Bu nedenle kendi fontunu oluşturan Netflix’inde gelişim adına güzel bir adım attığını söyleyebiliriz.

“Netflix Sans” adı verilen yazı tipi şirketin tasarım ekibi üyesi Dalton Maag tarafından tasarlandı. Netflix Sans fontu ileride Netflix’in markalaşma ve pazarlama amaçları doğrultusunda kullanılacak. Netflix, daha önce markalaşma çabaları için Gotham yazı tipini kullanıyordu, ancak marka tasarım lideri Noah Nathan kendi yazı tipini oluşturmanın daha iyi olacağına karar verdi. Çünkü Netflix’in tüm pazarlama kampanyalarında kullanılan Gotham fontuna lisans ücreti olarak milyonlarca dolar ödeniyordu. Ayrıca bu parayı ödemek zorunda olmayacak firma, kendi fontunu kazanarak gelirde elde edebilecek.

Netflix Sans eski tercih edilen font Gotham ile kıyaslandığında biraz daha kıvrımlı ve ince bir yapıya sahip. Bu nedenle Netflix’in büyük bir değişikliğe gittiğini söyleyebiliriz. Tasarım aşamasında Netflix Sans benzerliğinden ötürü knock-off Helvetica’dan biraz ilham almış olabilir. Birçok tipografik yazı düzenini beğenmeyen biri olarak ilk bakışta benim hoşuma gittiğini söyleyebilirim.