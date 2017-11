House Of Cards'ın 7. sezonunun iptal edilmesinden sonra Netflix'in Kevin Spacey ile ilgili yaptırımları sürmeye devam ediyor. Şimdi de Netflix Kevin Spacey ile bağları tamamen koparma kararı aldı.

Kevin Spacey'nin taciz davasının yaptırımları sürmeye devam ediyor. Şu an da yine başka bir Netflix dizisi olan Star Trek: Dİscovery'nin yıldızı Anthony Rapp'in 14 yaşındayken Kevin Spacey tarafından taciz edildiğine ilişkin açıklamasından beri, Kevin Spacey dört bir taraftan darbe yemeye devam ediyor. House Of Cards'ın 7. sezonunun iptalinden sonra, şimdi de Netflix Kevin Spacey ile ne prodüktör ne de oyuncu olarak çalışmayacaklarını söyledi.

Bu açıklamanın 6. sezonun da iptali anlamına da gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor. Ancak House Of Cards'ın prodüksyon şirketiyle çalışılmaya devam edilecek. Sadece House Of Cards'ın prodüktörlerinden biri olan Kevin Spacey ile çalışılmayacak. Ortada dolaşan dedikodulardan biri ise, House Of Cards'ın çekimleri devam eden 6. sezonunda ani bir senaryo değişikliğine gidildiği ve aktörün oynadığı Frank Underwood karakterinin sezon ortasında öleceği üzerine.

Süreç şimdilik nasıl devam edecek bilinmiyor. Ancak bu kararla beraber dizide Frank Underwood'un yardımcı karakteri olan Doug Stamper (Michael Kelly)'ın üzerine bir dizi inşa edileceği de kesinleşmiş gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Kevin Spacey hakettiğini buldu mu? Yoksa yüksek prodüksyonlu internet dizileri furyasını başlatan diziyle ilgili farklı bir yol izlenebilir miydi?