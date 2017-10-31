House of Cards'ın yıldızı Kevin Spacey'nin genç bir çocukla cinsel ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Netflix diziyi iptal ettiğini duyurdu.

2017 yılı birçok açıdan unutulmaz bir yıl oldu. Uluslararası anlamda “itiraf etme” yılı olarak hatırlanacak 2017’de bir başka kişi daha itiraf yaptı. Şu anda Netflix’de devam etmekte olan Star Trek: Discovery’nin aktörü Anthonny Rapp, yine başka bir Netflix dizisi House of Cards’ın yıldızı Kevin Spacey’nin kendisini taciz ettiğini duyurdu. Rapp, 14 yaşındayken Kevin Spacey tarafından tacize uğradığı açıklamalarının ardından Netflix, Kevin Spacey’nin oynadığı House of Cards dizisini iptal ettiğini açıkladı.

Netflix, Spacey’nin 26 yaşındayken 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar etmeye çalıştığına dair iddialardan dolayı derinden üzüldüklerini, ancak dizinin iptal edilmesi kararını aylar öncesinde aldıklarını belirtti. Netflix’in diziyi iptal etme kararının bu konuyla ilgisi var mı bilinmez, ancak bu açıklamaların bu dönemde yapılmasının sebebinin bu olduğuna kesin gözüyle bakabiliriz.

Diziyi takip edenlere duyuralım, dizinin 6. sezonu finaliyle birlikte 2018’de yayınlanacak. Bunun ardından Kevin Spacey’nin başka bir Netflix projesinde yer alacağı düşünülmüyor.

Olaylar Nasıl Yaşanmıştı

Bu olay işin magazin kısmına girdiği için pek girmek istemiyorum, ancak sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. Son günlerde ortaya çıkan itiraflardan cesaret alan Anthonny Rapp, Spacey tarafından 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından Kevin Spacey’den bir açıklama gelmişti. Spacey, olayı hatırlamadığını, ancak sarhoşluğun etkisiyle böyle bir olay yaşandıysa Rapp’ten özürler dilediğini belirtmişti. Spacey açıklamalarının devamında, eşcinsel olduğunu da açıklayarak konu hakkında samimi olmayı seçmişti.