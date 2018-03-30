Netflix, İspanyol dizi La Casa de Papel’in 2. sezonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket yeni sezon için bir fragman dahi yayınladı.

Netflix dizisi olmamasına rağmen yayınlandığı günden bu yana ünlü platformda çok fazla ilgi gören La Casa de Papel’in 2. sezonuna yönelik özel tanıtım videosu paylaşıldı. İspanya yapımı dizinin telif hakları Netflix tarafından satın alınmış ve tek sezonluk dizinin bölümleri yeniden sıralandırılarak 2 sezona çıkarılmıştı.

İlk sezonda 40-50 dakikalık 13 bölüm sunan Netflix, kalan bölümleri de Nisan ayında yayınlayacağını duyurdu. Alex Pina tarafından yaratılan La Casa de Papel, dünyanın en büyük soygununu yapan bir grup insanı işliyor. Bu soygun için aylarca uğraşan arkadaşlarımız, soygun boyunca pek çok aksilikle karşılaşıyor. Gizlilik açısından özel takma adlarıyla gezen karakterlerimiz, Tokio, Nairobi, Rio, Berlin, Helsinki, Oslo, Denver ve Moscow ismiyle, İspanya Kraliyet Darphanesini basıyorlar.

Yazının bundan sonrası dizi hakkında spoiler içerebilir. Eğer izlemediyseniz ve izlemeyi düşünüyorsanız bir koşu diziyi izleyip öyle gelmenizi öneriyorum.

Facebook’ta yayınlanan fragmanın açıklamasında “Her şeye sahip ol ya da her şeyini kaybet” sloganı bulunuyor. Dizinin 1. kısım son bölümünde polislerin karakterlerimizin hazırlandıkları yeri keşfettiklerini görmüştük. Profesörün de çok tehlikeli bir pozisyonda kaldığı son bölümün ardından 2. sezon tam da bu noktada başlayacak.

2. Sezonu İzleyenler Var

La Casa de Papel, Netflix tarafından yayınlanmadığı için dizinin tüm bölümleri internette dolaşıyor. Bu sebeple pek çok insan dizinin 2. sezonunu çoktan izlediler. Netfix ise, hala izlemeyen insanlar için bölümlerin sürelerini yeniden düzenleyerek 8-9 bölümlük bir dizi yayınlayacaktır.

Ursula Corbero, Alba Flores, Paco Tousi, gibi isimlerin oyuncu kadrosunda olduğu La Casa de Papel’in 2. sezonu 6 Nisan’da Netflix’te yayınlanacak.