Netflix'in galaksilerarası yolculuk sırasında rotadan çıkarak kayıp bir gezegene ulaşan bir ailenin başından geçenleri anlatan yeni bilim-kurgu dizisi Lost in Space'in fragmanı yayınlandı.

Netflix, 13 Nisan’da yayına girecek bir yeniden uyarlama olan bilim-kurgu dizisi ‘Lost in Space’in ilk fragmanını yayınladı. Orijinali 1965-68 yılları arasında yayınlanan ve 1998 yılında beyaz perdeye de uyarlanan dizi, uzay görevine seçilen bir ailenin uçuş rotadan sapması ve kayıp bir gezegene ulaşması ile başından geçen maceraları anlatıyor.

Başrolünde Molly Parker, Toby Stephens ve Max Jenkin’in olduğu dizi, günümüzden 30 yıl gelecekte geçiyor. İnsanlık evrene yayılmış ve sömürgeleşme başlamıştır. Galaksilerarası hikayemizin merkezinde bulunan Robinson ailesi, Jupiter 2 uzay aracı ile yeni dünyaları ziyaret etmek için yola çıkarlar. Fakat işler planlandığı şekilde yürümez.

‘13+’ yaş sınırlaması ile yayınlanacak olan dizinin resmi sinopsisi şu şekilde:

‘1960’ların kült bilim kurgu dizisinin yepyeni bir uyarlaması olan Lost in Space, bir Netflix orijinal yapımıdır. Günümüzden 30 yıl sonrasında geçen hikayede uzayda sömürgeleştirme başlamıştır. Robison ailesi ise belirli testlerden geçerek daha iyi bir dünyada yaşamaya hak kazanan ailelerden biridir. Yeni bir koloni oluşturmak için çıktıkları yolculukta sırasında hedeflerinden sapan Robinson ailesi, artık evlerinden onlarca ışık yılı uzaklıkta hayatta kalmak için uzaylılarla başa çıkmak zorundadır. Bu mücadele sırasında Robinson ailesine birbirlerini pek sevmeyen iki yabancı katılır. Karizmatik Dr. Smith (Parker Posey), huzursuz halleri ve akılalmaz oyunları ile tam bir manipülatördür. Becerikli Don West (Ignacio Serricchio) ise herhangi bir koloniye katılmak istemezken bir anda kaybolmuş bir gezegende tek başına kalan bir müteahhittir.’

Fragman, ağır çekim olarak Robinson ailesinin Jüpiter 2 uzay aracına biniş sahnesini göstermektedir. Fakat bu esnada insanlığın galaksilerarası yolculuk yapacak teknolojiye ulaşana kadar geçtiği yollar da kısa görüntüler ile gösterilmektedir. Fragmanın sonunda ise ailenin uzay aracında yaşadığı sorun gösteriliyor ki ana hikaye tam da burada başlıyor.