Netflix, Mobil Pazarlarda Adeta Patlama Gerçekleştirdi!

Dünyaca ünlü televizyon servisi Netflix, artık alanını genişletiyor ve mobil cihazlarda da popüler olmayı hedefliyor. Amaç, Hindistan'ın ardından Japonya ve Güney Kore'de de kendini ispatlamak.

Netflix elbette Android ve iOS için uygulamalar sunuyordu, ancak o dönemde Netflix kullanımının büyük çoğunluğu televizyonlarla ve kalıcı yüksek hızda internet bağlantılarıyla sınırlıydı. Şimdiyse şirket, 200'den fazla ülkede hizmet sunuyor. Kısacası Netflix için mobil cihazlar hiç olmadığı kadar değerli.

Netflix'in başkan yardımcısı Todd Yellen da söz konusu gelişmeleri doğruluyor.

2016 yılındaki genişleme operasyonundan sonra, Hindistan'daki mobil ortamdaki popülerliğin etkisiyle Netflix inanılmaz bir mobil cihaz talebi ile karşılaştı. Ucuz 3G erişimi ve sınırsız internet sayesinde Netflix, Android uygulamasının güncellemesi gerektiğinin farkına vardı: Çevrimdışı izleme özelliği, hücresel veya Wi-Fi bağlantısı olmadan görüntüleme ve içerik opsiyonları ciddi avantajlardı.

Japonya ve Güney Kore'deki Netflix kullanıcıları Hindistan'a kıyasla daha hızlı LTE bağlantılarına sahip ve zamanlarının çoğunu akıllı telefonlarını kullanarak harcıyor. Netflix, Hindistan'da nispeten düşük hızlarda işlenen 3G kullanıcıları arasında bile popüler oldu. Teknoloji açısından çok daha gelişmiş Japonya ve Güney Kore'de gücünü göstermesinin önünde hiçbir engel yok.

Netflix, aynı zamanda LG ile ortak bir proje yürütüyor. Yeni amiral gemisi G6'da HDR özelliği etkinleştirilecek. HDR sayesinde yeşiller daha yeşil, kırmızılar daha çarpıcı, maviler ise daha gerçekçi olacak. Bu da Netflix'in elini güçlendirecek.