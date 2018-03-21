  • Netflix, Nisan Ayında 39 Yeni Film ve Dizi Yayınlayacak

Netflix, Nisan Ayında 39 Yeni Film ve Dizi Yayınlayacak

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Netflix, Nisan Ayında 39 Yeni Film ve Dizi Yayınlayacak
Netflix, sürekli genişleyip büyüyen dizi ve film arşivine Nisan ayında tamı tamına 39 yeni film ve dizi ekleyecek.

Günümüzde televizyonların tahtını alan Netflix, önümüzdeki ay arşivine birçok dizi ve film ekleyeceğini duyurdu. Nisan ayında başlayacak birçok dizi ve film geçen ayın popüler dizi ve filmlerin yerini alacak gibi duruyor. Netflx takipçileri en çok heyecanlandıran da gelecek ay olacak olan Netflix galası olacak Netflix orijinal dizileri. 

Sonlarına yaklaştığımız mart ayında elbette Netflix birkaç seri daha yayınlıyor. Cuma günü 'Santa Clarita Diet this Friday' ve gelecek hafta ise 'A Series of Unfortunate Events'ın 2. sezonu yayınlanacak. Önümüzdeki aya ise birçok talk showlar, komedi gösterileri, yeni diziler ve yeni sezonları karşınıza getirecek. Nisan ayında gelecek olan 39 yeni orijinal Netflix şovunun galası olacak. İşte Nisan ayında izleyebileceğiniz diziler ve gösteriler:

Seriler

  • The Joel McHale Show with Joel McHale (her pazar)
  • Wakfu: 3. Sezon
  • Fastest Car
  • The Boss Baby: Back in Business
  • Troy: Fall of a City
  • AMO
  • Lost in Space
  • The Magic School Bus Rides Again
  • The Chalet
  • Charité
  • Aggretsuko
  • Dope: 2. Sezon
  • Spy Kids: Mission Critical
  • The Letdown
  • 3%: 2. Sezon 
  • The New Legends of Monkey

Netflix Orijinal Filmler 

  • 6 Balloons 
  • Amateur 
  • Orbiter 9
  • The 4th Company
  • Pickpockets
  • Come Sunday
  • I Am Not An Easy Man
  • Dude
  • Kodachrome
  • Psychokinesis
  • Candy Jar
  • The Week Of
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Gördüğünüz üzere Netflix'in Nisan ayı listesi yine her zaman olduğu gibi oldukça kabarık. Televizyonun popülaritesini günden güne bünyesinde barındıran Netflix, bakalım önümüzdeki günlerde rakibi diğer izleme platformlarına olan üstünlüğünü sürdürebilecek mi?

Kaynak : http://bgr.com/2018/03/21/netflix-series-2018-list-april-original-movies-shows/
Etiketler: netflix, yabancı dizi
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