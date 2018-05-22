  • Netflix, Obama ile Anlaştığı İçin Boykot Ediliyor

Netflix, Obama Çifti ile Anlaştığı İçin Boykot Ediliyor

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Kimi kitlelerce oldukça sevilen Barrack Obama, Netflix ile anlaşma imzaladı. Ancak bazı kullanıcılar bu durumdan oldukça rahatsız.

Neflix, geçtiğimiz günlerde Barrack Obama ve eşi için bir program hazırlayacaktı. Mart ayında ise bu program yayına geçecekti. Anlaşmaya göre Barrack ve Michelle Obama çifti, talk show'dan tutun da belgesele kadar birçok programda seyirciyle buluşacaktı.
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Pek tabi Obama bu gibi yayınlarda herhangi bir siyasi söylemde bulunmayacak, ancak bazı kullanıcılar Obama'nın Netflix'te olacağından oldukça rahatsız. Anlaşma geçtiğimiz pazartesi günü duyurulduktan sonra giderek artan bir kullanıcı kitlesi, Netflix aboneliğini iptal edeceğini söyledi.

Netflix içerik sorumlusu Ted Sarandos ise Obama çiftinin toplumu daha iyiye götürmeye çalışan bir çift oldukları için ekrana gelmeleri gerektiğini söyledi. Yine de bazı Netflix kullanıcıları, bu tür bir içeriklerin siyasete dönüşeceğinden oldukça endişeli olduklarından Netflix aboneliklerini sonlandıracaklarını söyledi.
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Netflix, 125 milyon aboneye sahip olduğu için bu tür şikayetleri çok da ciddiye almadı, Netflix'in kullanımının azalıp azalmayacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.    

Kaynak : http://fortune.com/2018/05/22/netflix-users-obama-boycott/?utm_campaign
Etiketler: netflix, barrack obama
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