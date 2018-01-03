Netflix Onayladı: Bright 2 Geliyor!

22 Aralık'ta Netflix'e özel olarak beğeniye sunulan ancak eleştirmenlerden çok da iyi notlar alamayan Bright'ın devamı geliyor.

Netflix'in platformuna özgü ilk Hollywood-vari yapımı olan ve 90 Milyon dolarlık bütçesiyle dikkat çeken Bright, geçtiğimiz ay Netflix'ten yayınlanmış ve hem eleştirmenlerden, hem de 6.6'lık IMBD notuyla izleyicilerden vasat bir not (kişisel olarak buraya bir parantez açıp filmi beğendiğimi belirteyim) almıştı. Buna karşın yapım, gördüğü ilgi ve izlenme sayısı ile Netflix'i oldukça memnun etmişti. Filmin başarısını ön görmüş oldukları net olarak ortaya çıktı. Nitekim henüz film yayınlanmadan, Netflix'in Will Smith'li Bright'ı bir film serisi yapmayı planladığı haberlerini sizlerle paylaşmıştık:

Bunun üzerine film yayınlanalı daha 10 gün olmuşken, Bright'ın Twitter hesabı, devam filminin geldiğini resmi ağızlardan onaylamış oldu. Yaratılan dünya, karakterler ve sunum açısından oldukça başarılı olmasına karşın, senaryo kısmında biraz çuvallayan Bright'ın devam filminin yaptığı hatalardan ders alacağını umuyoruz. Filmin çıkış tarihi veya herhangi diğer detayları henüz paylaşılmış değil ama daha önce de belirttiğimiz gibi 2019 yılı içerisinde filmin Netflix'e özel olarak beğeniye sunulacağını söyleyebiliriz.

Bright 2 ile ilgili yayınlanan ilk kısa videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: