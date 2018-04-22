Netflix, Oscar Alabilmek İçin Sinema Salonu Alacak

Netflix, film dünyasının giderek merkezi haline geliyor. Ancak şirket, hala Hollywood'dan hak ettiği saygıyı görmediğini düşünüyor.

Netflix, bu yıl 80 orijinal film çıkarmayı planlamasına rağmen, büyük film festivalleri Netflix'e herhangi bir ödül vermeyi şimdiye değin düşünmedi. Çünkü Hollywood'a göre, Netflix sinemalarda vizyona giren ve haftalarca vizyonda kalan 'gerçek' filmlere sahip değildi.

Netflix LA Times'ta yayınlanan bir habere göre, bugünlerde sinema salonu sektörüne de el atmak istiyor. Netflix'in geçen yılki Cannes Film Festivali'nde yarışmada Okja and The Meyerowitz Stories'i gösterdikten sonra festival komitesi, şirketi yarışmadan men etti.

Netflix'ten Ted Sarandos, bir röportajında konuyla ilgili şunları söyledi: "Filmlerimizin, diğer tüm film yapım şirketleriyle eşit olmasını istiyoruz. Bu yolda, film yapımcılarımıza festivalde saygısızlık edilmesi riski mevcut ancak bunun için de bir takım çalışmalar yaptık. Orada olmamızın, bizim için iyi olacağını düşünüyorum."

Küçük bir sinema sahibi olmak, Netflix'in geleceği için çok iyi olabilir. Dee Rees 'Mudbound' adlı Netflix yapımı, dört Oscar adayı oldu ancak hiçbir ödül kazanamadı. Netflix, Rus atletik doping skandalıyla dolu olan 'Icarus' için en iyi belgesel Akademi Ödülü'nü aldı.

2016 yılında şirket, Netflix'in 15 lüks sinemasında gösterime sokmak için Florida'daki IPic Sinema ile bir anlaşma yaptı. Netflix'in Mark Cuban'ın ortağı olduğu Landmark sinema salonlarıyla ilgilendiğine dair söylentiler de var.