Netflix, Özel Film Şirketi Satın Almaya Hazırlanıyor

Netflix’in satın almak istediği EuropaCorp adlı şirket, geçtiğimiz yıl en pahalı bağımsız filmlerden biri olan Valerian’ı piyasaya sürmüştü.

1996 yılında Luc Besson tarafından kurulan film şirketi EuropaCorp, Netflix’in radarına girmiş durumda. Ayrıca Avrupa’nın en büyük Hindistan film stüdyolarından biri olan firma, Lucy ve Hitman gibi filmlerin altına imzasını atmıştı. Ancak son yıllarda büyük borçların altına giren firma, Amerikan operasyonlarını küçülterek Fransız filmleri sektörüne geri dönmek zorunda kaldı.

Yaşanan krizi fırsata çevirmek isteyen Netflix, şirketi satın almak için görüşmelere başladı. Raporlara göre, Netflix ve EuropaCorp arasındaki müzakerelerin başlangıç tarihi Ocak ayına dayanıyor. 4 aylık bir süreç boyunca görüşmelere devam eden iki firma, artık toplam satın alma bedeli hakkında konuşmaya başladı.

Henüz anlaşma sağlanmadığı için satın alma bedeliyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca Netflix anlaşmayı tamamlayıp film stüdyosunun yeni sahibi olursa kurduğu şirkette hâlihazırda çoğunluk hisseye sahip olan Luc Besson, yaratıcı çalışmalarıyla firmasında çalışmaya devam edecek. Muhtemelen bu satın alma işleminde Netflix’in en karlı çıkacağı konu Luc Besson gibi biriyle birlikte çalışmaya başlamak olacak. Bu sayede gözde dizi ve film paylaşım platformu çok daha kaliteli içerikler üretebilecek.