Netflix, Bright'ın eleştirmenlerin hışmına uğramasından sonra, son dizisi "The End Of The F***ing World" ile Rotten Tomatoes'dan %100'lük inanılmaz başarılı bir not aldı!

Rotten Tomatoes bilmeyenler için söyleyelim; izleyici ve eleştirmenlerin filmler ve dizilerle ilgili notlarının ortalamasını alan ve yapımlara ait iki ayrı not çıkaran bir site. Özellikle de gazete, dergi ve anlaşmalı internet sitelerindeki eleştiri puanlarını toplayıp, ortalama bir not çıkardığı için de epeyce saygı gören bir site. Netflix özellikle de "Orijinal" yapımlarıyla bu siteyle ilgili bir sorun yaşamazdı. Ancak son dönemlerde, özellikle de Bright'ı yayınlamalarıyla birlikte, Rotten Tomatoes kabusları olmuştu. İLGİLİ HABER Netflix Onayladı: Bright 2 Geliyor! İzleyiciler tarafından epeyce sevilen yapım Bright, eleştirmenlerden kaynaklı olarak siteden %27'lik bir not ile epeyce ilginç bir dönem geçirmişti. Ancak son yayınlanan çizgi roman uyarlaması İngiliz yapımı "The End Of The F***ing World ile birlikte bu siteden çıkan %100'lük not, muhtemelen zamanında Rotten Tomatoes'u fazlaca eleştiren Netflix takipçilerini şaşırttı. Rotten Tomatoes'dan %100'lük eleştirmen notuyla ve %95'lik izleyici notuyla, oldukça şaşırtıcı bir puan alan film, Rotten Tomatoes'un Netflix ile ilgili bir derdi olmadığını da kanıtlamış oldu. Özellikle de Bright Netflix'in ilk büyük bütçeli yapımı olduğu için aldığı notla ilgili olarak Netflix takipçileri, büyük film stüdyolarından para alan eleştirmenlerin yapıma bilerek kötü not verdiğini iddia etmişti. The End Of The F***ing World, kendisinin psikopat olduğunu düşünen bir gencin, macera düşkünü kız arkadaşıyla birlikte yaşadığı maceraları anlatıyor. 2017'nin sonunda İngiltere'de yayınlanan, 5 Ocak 2018'de ise tüm dünyada Netflix ile yayınlanan dizinin IMDB'nden de 8.5'lik bir puan aldığını belirtelim. Daha izlemesem de diziyi epeyce merak ediyorum açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Dizi güzel mi?

