Netflix'te Artık Dizi ve Filmlerin Intro Bölümü Atlanabilecek

Dizi ve filmlerde genellikle filmdeki kişilerin isminin geçtiği bölümü izlemekten sıkılıyorsanız, Netflix'te bunları geçmek için tek bir butona ihtiyacınız olacak.

Günümüzdeki yeni içerik tüketim alışkanlıklarıyla birlikte artık hepimiz sabırsızız. Bir an önce istediğimize ulaşmak, biraz eğlenmek ve tekrar farklı şeyler yapmaya devam etmek istiyoruz. Hal böyle olunca da artık kimsenin dizi ve filmlerdeki giriş jeneriklerini izleyecek vakti yok.

Bu durumun farkında olan yapımcılar, son dönemlerde dizi ve filmlerin giriş bölümlerinin olabildiğince kısa olması için çalışıyorlar. Televizyon izlerken bu bölümleri atlamak pek de mümkün olmuyor ancak Netflix gibi dijital platformlarda zaman çubuğundaki basit bir oynamayla bu bölümleri atlayabiliyoruz. Tabii doğru zamanı tutturmamız ve içerikten bazı yerleri kaçırmamız da olası.

Bu durummun farkına varan Netflix, yeni güncellemesiyle birlikte kullanıcılara "Intro'yu Geç" butonunu sunacak. Bu buton sayesinde isteyenler tek bir tıkla intro bölümlerini geçebilecek. Bu bölümlerde yazan isimler elbette harcadıkları emek açısından değer taşıyor ancak üst üste bir oturuşta dizinin tüm sezonunu izliyorsanız bu intro'ları hızlı bir şekilde geçmek en iyisi olacaktır.