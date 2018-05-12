Türü pek sevmeseniz de bazı bilim kurgu filmlerini kesinlikle hayatınıza dahil etmeniz gerekiyor. İşte kesinlikle izlemeniz gereken 6 bilim kurgu filmi.

Astronomlar, Samanyolu Galaksisi'nde bulunan 40 milyardan fazla gezegen olduğunu düşünüyor. Netflix de her ay bilimi şereflendirmek için ucsuz bucaksız bilim kurgu arşivine yeni filmler ekliyor. Karşınızda Netflix üzerinden kesinlikle izlemeniz gereken en iyi 6 bilim kurgu filmi:

Psychokinesis (2018)

Film diyince aklınıza Asya sineması geliyorsa film zevkiniz iyidir. Kore animatörü Yeon Sang-ho tarafından geliştirilen en iyi canlı aksiyon özelliğiyle tanınan Psychokinesis adlı film, alkolik güvenlik görevlisi olan Shin'in telekinetik güçler kazanmasını anlatıyor.

April and The Extraordinary World (2015)

Çizgi romancı Jacques Tardi'nin üslubuna dayanan Fransız-Belçika yapımı animasyon tabanlı bir gerilim filmi. Filmin başı, bir genetik araştırma ile başlıyor. Dünya bilim insanları ise bir komplo ile uğraşıyor. Eğer animasyonlu gerilim yapımlarını seviyorsanız bu film tam da size göre.

Circle (2015)

Film hiçbir şey anlatmadan ve ipucu vermeden başlayan tüm zamanların en büyük Survival oyununu anlatıyor. Her dakikada bir katılımcı 50 kişilik oyunda kimi kurban edeceklerine karar verir. Sosyolojik bir deney olan bu yapım, psikolojik gerilim sevenleri kesinlikle etkileyecek.

Cube (1997)

Listemizde Milenyum'dan önceki yapımlara da yer vermezsek olmaz. Yüksek teknolojili bir 'şeyin' içine hapsolmuş çaresiz insanları konu edinmiş bu filmin yönetmen koltuğunda Splice ve Westworld'ün yönetmenliğini yapmış Vincenzo Natali oturuyor. Yine bir bilim kurgu deneyi olan bu film, grupların sürtüşmesini ve problem çözmeyi, grubun çok sayıda tuzağı geride bırakmasını anlatıyor.

Metropolis (1927)

Birisi Milenyum öncesi mi dedi? Bu film 20'li yıllarda çekildi. İnsanları giderek ölüme sürükleyen bir robot, Fritz Lang'ın adalet duygusunu yeniden ortaya çıkarıyor. Aslında sessiz bir yapım olan filmi Freddy Mercury'nin 1984'deki müzikleriyle izleyebilirsiniz.

Cloud Atlas (2012)

Çekildiği yıl hiçbir Oscar ödülü alamamış ve 100 milyon dolar harcanmasına rağmen başarısız gişe performansıyla kendi parasını zar zor çıkaran bu yapım, V for Vendetta, Matrix gibi uyanış filmlerini sevenler için kaliteli bir yapım. David Mitchell’in romanından uyarlanan film, 1840’lardan 2300’lü yıllara kadar altı farklı zaman diliminde yer alan altı hikayeyi, toplumun tarih öncesi yaşamına geri döndüğü kıyamet sonrası bir gelecekle buluşturuyor.