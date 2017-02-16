Netflix’teki Gizli Kodlarla Binlerce Filme Ulaşmak Mümkün!

Türkiye pazarına 2016 yılında giriş yapan Netflix’in gizli kodları sayesinde binlerce arşive ulaşmak mümkün.

Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan Netflix, 2016 yılının Eylül ayında tamamen Türkçe olmuş ve Leyla ile Mecnun, Ezel gibi yerli dizileri eklemişti. Fakat genel olarak Türk dizilerini yetersiz bulan Netflix İçerik Yöneticisi Ted Sarandos, bununla ilgili Episode dergisine bir röportaj vermişti.

Şimdi ise platformla ilgili yeni bir gelişme hakkında bilgi vermek istiyoruz. Netflix’te film kategorilerine ulaşabileceğiniz bazı gizli kodlar yer alıyor. Bu kodları kullanarak binlerce film arşivine kategorik olarak ulaşabilirsiniz.

Öncelikle şuradaki bağlantıya tıklamanız gerekiyor. INSERTNUMBER yazan kısma aşağıda belirttiğimiz numaraları girdiğiniz taktirde söz konusu arşivlere kolaylıkla ulaşabileceksiniz.

11828 = Hollywood dışı aksiyon yapımları

6548 = Komediler

869 = Kara komedi

4426 = Hollywood yapımı olmayan komediler

1402 = Gece yarısı komedileri

26 = Alaycı komediler

2700 = Politik komediler

11559 = Stand-up

7627 = Kült filmler

8195 = B-Sınıfı korku filmleri

1252 = Kamp filmleri

10944 = Kült korku filmleri

4734 = Kült bilim kurgu filmleri

9434 = Kült komediler

4195 = Bağımsız komediler

8711 = Korku filmleri

6895 = Yaratık filmleri

8654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri

89585 = Korku komedi

8646 = Seri katil korku filmleri

1365 = Aksiyon ve Macera

43048 = Aksiyon gerilim

8985 = Uzakdoğu dövüş filmleri

2125 = Askeri aksiyon

7442 = Macera

10118 = Süper kahramanlar

7700 = Kovboy – Western filmler

10702 = Casus aksiyon filmleri

9584 = Suç polisiye aksiyon filmleri