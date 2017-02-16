Netflix’teki Gizli Kodlarla Binlerce Filme Ulaşmak Mümkün!

Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan Netflix, 2016 yılının Eylül ayında tamamen Türkçe olmuş ve Leyla ile Mecnun, Ezel gibi yerli dizileri eklemişti. Fakat genel olarak Türk dizilerini yetersiz bulan Netflix İçerik Yöneticisi Ted Sarandos, bununla ilgili Episode dergisine bir röportaj vermişti.
Şimdi ise platformla ilgili yeni bir gelişme hakkında bilgi vermek istiyoruz. Netflix’te film kategorilerine ulaşabileceğiniz bazı gizli kodlar yer alıyor. Bu kodları kullanarak binlerce film arşivine kategorik olarak ulaşabilirsiniz.
Öncelikle şuradaki bağlantıya tıklamanız gerekiyor. INSERTNUMBER yazan kısma aşağıda belirttiğimiz numaraları girdiğiniz taktirde söz konusu arşivlere kolaylıkla ulaşabileceksiniz.
11828 = Hollywood dışı aksiyon yapımları
6548 = Komediler
869 = Kara komedi
4426 = Hollywood yapımı olmayan komediler
1402 = Gece yarısı komedileri
26 = Alaycı komediler
2700 = Politik komediler
11559 = Stand-up
7627 = Kült filmler
8195 = B-Sınıfı korku filmleri
1252 = Kamp filmleri
10944 = Kült korku filmleri
4734 = Kült bilim kurgu filmleri
9434 = Kült komediler
4195 = Bağımsız komediler
8711 = Korku filmleri
6895 = Yaratık filmleri
8654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri
89585 = Korku komedi
8646 = Seri katil korku filmleri
1365 = Aksiyon ve Macera
43048 = Aksiyon gerilim
8985 = Uzakdoğu dövüş filmleri
2125 = Askeri aksiyon
7442 = Macera
10118 = Süper kahramanlar
7700 = Kovboy – Western filmler
10702 = Casus aksiyon filmleri
9584 = Suç polisiye aksiyon filmleri