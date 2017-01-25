Netflix'teki TV Programları, Artık Doğrudan Android Cihazın SD Kartına Yüklenebilecek

Netflix’in Android uygulamasına gelen son güncellemeyle birlikte uygulamaya eklenen yeni özellik, Netflix dizilerinin ya da filmlerinin doğrudan cihazın SD kartına indirilmesine imkan tanıyor.

Netflix, Android uygulaması için dün yayınladığı güncellemeyle birlikte yeni bir özelliği de kullanıma sundu. Bu yeni özellik, Netflix filmlerini ya da dizilerini doğrudan Android cihazınızın SD kartına yüklemenizi sağlıyor. Yani artık bir filmi ya da diziyi cihazınıza kaydetmek istediğinizde, indirme lokasyonu olarak cihazın dahili depolama alanını ya da SD kartı seçmeniz için size seçenek sunuluyor.

Android​ Users – You can now download to your SD card so there's always room for more. pic.twitter.com/Uqt2GSjPw5 — Netflix US (@netflix) 24 Ocak 2017

Bir Netflix temsilcisinin Engadget’a yaptığı açıklamaya göre, bir indirmenin ne kadar süre erişilebilir olacağına dair bazı kısıtlamalar olduğu gibi, bir kullanıcının aynı anda kaç tane indirme yapabileceğine dair de bası kısıtlamalar mevcut. Temsilcinin açıklamasına göre bu kısıtlamalar, özelliğin amacına yönelik olarak kullanılmasını garanti altına alacak. Bununla birlikte içerikler sadece ilk indirildiği cihazda oynatılabileceği için kullanıcılar, bu içerikleri oynatmak amacıyla SD kartlarını birden fazla cihazda kullanamayacaklar.