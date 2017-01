Netflix'teki TV Programları, Artık Doğrudan Android Cihazın SD Kartına Yüklenebilecek

Netflix, Android uygulaması için dün yayınladığı güncellemeyle birlikte yeni bir özelliği de kullanıma sundu. Bu yeni özellik, Netflix filmlerini ya da dizilerini doğrudan Android cihazınızın SD kartına yüklemenizi sağlıyor. Yani artık bir filmi ya da diziyi cihazınıza kaydetmek istediğinizde, indirme lokasyonu olarak cihazın dahili depolama alanını ya da SD kartı seçmeniz için size seçenek sunuluyor.

Android​ Users – You can now download to your SD card so there's always room for more. pic.twitter.com/Uqt2GSjPw5