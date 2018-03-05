Gelen haberlere göre Netflix, şu sıralar başrolünde Keanu Reeves’in yer aldığı Past Midnight adında bir süper kahraman filminin hazırlığında.

Netflix, kütüphanesine yeni bir süper kahraman filmi daha eklemeyi planlıyor. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist gibi filmlerin ardından şimdi de başrolünde Keanu Reeves’in yer aldığı Past Midnight isimli bir süper kahraman filmiyle karşılaşacağız.

Yönetmenliğini Rick Famuyiwa, yapımcılığını ise Anthony ve Joe Russo kardeşlerin üstleneceği film, Keanu Reeves’in 2005 yılında vizyona giren Constantine’den sonra süper kahraman güçlerine sahip olduğu bir diğer film olacak. Şimdilik ortada bir tek böyle bir filmin olacağına yönelik söylemler bulunuyor, fakat konusu ve ne zaman vizyona gireceğiyle ilgili bilgiler henüz net olarak bilinmiyor. Ayrıca arada, Keanu Reeves’in John Wick 3 gibi ismiyle özdeşleşen bir film olduğunu da belirtmek lazım. Eğer Netflix ile Reeves arasındaki anlaşma resmiyete kavuşursa, John Wick 3’ün ardından 2019 yılında Past Midnight’ı ekranlarda görebiliriz.

Solda yönetmen Rick Famuyiwa bulunuyor

Reeves, bu tarz hareketli rollerin üstesinden fazlasıyla gelen bir oyuncu. Eğer Constatine’i izlediyseniz, bu söylemimizin ‘içinin boş’ olmadığını anlayacaksınız. Filmle ilgili herhangi bir gelişme yaşandığı taktirde sizlere aktaracağız.