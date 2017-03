Netflix’ten Büyük Adım: Dizilerin Gidişatı ve Sonu Sizin Elinizde Olacak!

Netflix, yeni projesi ile daha interaktif bir hizmet sunmaya hazırlanıyor. Projeye göre Netflix kullanıcıları dizinin gidişatını ve sonunu belirleyebilecek.

Gidişatı değişebilen ve çok sonlu oyunlara aşinayız. Last of Us, Life is Strange, Heavy Rain, Beyond Two Souls ve Until Dawn gibi başarılı yapımlar ile oyunun hikayesini, gidişatını ve sonunu değiştirebiliyor olmak gerçekten ayrı bir zevk. Aynı zamanda özellikle YouTube üzerinden bu tarz interaktif reklamlar ve diziler de görmüştük. Hatta buna Türkiye’deki popüler örnek olarak Bir Kezban Bir Mahmut’u da örnek gösterebiliriz.

İşte bu anlayışı kendi platformuna taşımak isteyen Netflix, gidişatını ve sonunu kullanıcılarının belirleyeceği içerikler üretmeyi planlıyor. Böylelikle bir dizideki ana karakterin kararlarını sizin vereceğiniz projede diziyi defalarca izlemeniz de sağlanacak. Hem diziden alınan zevki hem de dizide farklı gidişat ve sonların görülebilmesi için tekrar tekrar izlemenizi sağlayacak olan bu sistemi, ilk olarak deneysel olarak Kendi Maceranı Seç adında bir proje ile yıl sonuna kadar sunacak.

Ardından projenin başarısı ve ilgisine göre 2018 yılında bu tarz interaktif dizileri arttırabilecek olan Netflix, gitgide artan misafir olduğu hane sayısını da böylece arttırmayı amaçlıyor. Özellikle “Yapma kızım, gitme o adamla!” tarzı tepkiler veren annelerimizin fazlasıyla hoşuna gidebilecek olan bu sistem, bakalım nasıl işleyecek ve başarılı olacak mı hep beraber göreceğiz.